Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 15:27h.

Las frases más impactantes de la canción que Kiko Rivera ha dedicado a su madre Isabel Pantoja: "He hecho cosas que aún me pesan"

Kiko Rivera, tras la reconciliación con su madre: "Solo se encuentra paz tras dar ese paso que tanto cuesta"

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La reconciliación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja ya es oficial. Con motivo de este inesperado acercamiento después de años de ruptura total entre madre e hijo, el DJ y cantante ha publicado 'No hay paz sin ti', una reveladora canción dedicada a su progenitora con la que ha decidido sacar "todo lo que lleva dentro" y "todo lo que no supo decir con palabras". ¡Estas son las frases más impactantes! ¡No te lo pierdas!

A principios de este mes salía a la luz un posible acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, una noticia que ocupaba todos los titulares de la prensa del corazón, ya que, tras años sin ningún tipo de contacto —después de un conflicto familiar de lo más mediático en el que Kiko acusó a su madre de ocultarle información sobre su herencia—, nadie esperaba que la reconciliación pudiese producirse ya.

Es más, en su última entrevista para el programa de '¡De viernes!', la primera que concedía después de más de tres años alejado de los focos, Kiko Rivera se dirigía a su madre con un contundente mensaje en el que manifestaba su gran decepción con ella: "Creo que mi madre necesita ayuda urgente, psicológica. Que se de cuenta de que no es el ombligo del mundo y que no siempre tiene que tener la razón", sentenció.

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Sin embargo, parece que madre e hijo están comenzando a reconducir su relación y que, incluso, podrían recuperar la buena sintonía que existía entre ellos años atrás. Tanto es así que este 27 de marzo, Kiko Rivera ha publicado una emotiva canción dedicada a su madre Isabel Pantoja, que, como ha ido adelantando en sus redes sociales, habla sobre "recordar de dónde vienes y aceptar que en el camino él también cometió errores".

Las frases más reveladoras de la nueva canción de Kiko

"Es amor, es recuerdo, es verdad... es parte de mí", así ha anunciado Kiko Rivera su nuevo tema, 'No hay paz sin ti', con una letra en la que el DJ se ha abierto en canal sobre su polémica relación con su madre Isabel Pantoja. Una canción muy emocional que comienza con una dedicatoria: "Esta canción es para ti, mamá, porque pase lo que pase siempre seré parte de ti".

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A través de esta sincera canción, Kiko Rivera reconoce su parte de culpa en frases como: "He dicho cosas que aún me pesan", "Sé que fallé cuando perdí el control". También, el cantante pide perdón a Isabel Pantoja por el daño que haya podido hacerle en estos años distanciados: "Mamá, si me equivoqué perdóname hoy".

Una letra en la que, además, el DJ habla sobre lo duro que ha sido para él no tener relación con su madre y explica que está dispuesto a dejar todo lo que los separó atrás con tal de volver a tenerla a ella de su lado: "No busco ganar ni tener razón, sólo curar lo que rompió el corazón", "Aunque el tiempo nos quiso dividir (...) Sigo siendo parte de ti".

La canción cierra con la siguiente frase: "Si el orgullo nos separó…que el perdón nos vuelva a unir". Unas palabras con las que Kiko Rivera deja claro que se arrepiente de el daño que él y su madre se han hecho durante estos años, porque finalmente se ha dado cuenta de que "No hay paz sin ti, dentro de mi".

Esta es la letra completa de 'No hay paz sin ti'

He dicho cosas que aún me pesan, palabras que al alma no regresan

Sé que fallé cuando perdí el control, y el silencio nos robó la voz

Pero también hubo heridas abiertas, verdades que nunca tuvieron respuesta

Entre el ruido y la soledad, se nos rompió la mitad

Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor, dos corazones peleando con el dolor

No hay paz sin ti, dentro de mi

Aunque duela lo que vivimos aquí

Mamá si me equivoqué perdóname hoy

Que el amor siempre fue más fuerte que el rencor

No hay paz sin ti, lo entendí,

Aunque el tiempo nos quiso dividir

Entre lagrimas, verdad y cicatriz

Sigo siendo parte de ti

No busco ganar ni tener razón, sólo curar lo que rompió el corazón

Hubo errores que no supe evitar, y momentos que nos hicieron dudar

Si alguna vez sentiste mi distancia, era miedo disfrazado de arrogancia

Porque aunque quise huir… siempre volvía hacia ti

Las heridas hablan cuando calla la voz, pero el amor nunca se fue de los dos

No hay paz sin ti, dentro de mi

Aunque duela lo que vivimos aquí

Mamá si me equivoqué perdóname hoy

Que el amor siempre fue más fuerte que el rencor

No hay paz sin ti, no entendí

Aunque el tiempo nos quiso dividir

Entre lagrimas, verdad y cicatriz

Sigo siendo parte de ti

Si el orgullo nos separó…que el perdón nos vuelva a unir