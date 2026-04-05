Berto González 05 ABR 2026 - 09:00h.

La concursante de 'Supervivientes 2026' creció en Gerona junto a sus padres y sus dos hermanas mayores

Así es la casa que Alba Paul y Dulceida abandonan: espacios abiertos y con toque industrial

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Alba Paul se ha convertido con el paso de los años en una influencer en toda regla. Su fama ha crecido al mismo tiempo que su relación con Dulceida, con quien ha compartido diez años de relación sentimental, dos bodas y una hija en común. Actualmente vive un momento especialmente mediático al encontrarse en Honduras como una de las concursantes de 'Supervivientes 2026', un reto que la ha alejado temporalmente de su vida en España, de su esposa y de su familia y de su núcleo familiar: dos hermanas mayores y sus padres.

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De su infancia en Gerona a la relación con su familia

Alba Paul nació en Gerona a finales de los años ochenta y creció en un entorno familiar estable junto a sus padres y sus dos hermanas mayores. Sus primeros años transcurrieron en esta ciudad catalana, donde desarrolló gran parte de su personalidad y comenzó a perfilar algunos de los rasgos que hoy definen su carácter.

Quienes la conocen la describen como una persona noble, algo tímida e indecisa en determinadas situaciones, pero también muy competitiva y con una marcada inclinación por las actividades que implican riesgo y aventura.

Antes de que las redes sociales transformaran su vida por completo, Alba Paul llevaba una vida alejada de la esfera pública. Durante su etapa de formación cursó estudios de Derecho, compaginando los estudios con diferentes trabajos para mantenerse día a día. Entre ellos, ejerció como camarera, una experiencia laboral que forma parte de sus primeros pasos antes de iniciar el camino que la llevaría a convertirse en empresaria y en un rostro en las redes sociales.

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Su carácter inquieto también se reflejaba en sus aficiones. Entre sus pasiones destacan deportes como el motocross o el snowboard, actividades que encajan con su espíritu más aventurero. Con el tiempo, su relación con Aída Domènech la situó en el centro de todas las miradas y ambas terminaron consolidándose como una de las parejas más influyentes del panorama influencer en España.

A lo largo de los años han compartido públicamente diferentes etapas de su vida, desde los inicios de su relación hasta su ruptura, su posterior reconciliación y la llegada de su primera hija en común.

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Más allá de su presencia en redes sociales, Alba Paul también ha desarrollado diferentes proyectos profesionales. Es cofundadora de 'The Feather Van', una empresa especializada en el alquiler de furgonetas camperizadas que refleja su espíritu viajero y su interés por un estilo de vida más nómada. También ha invertido en el sector de la hostelería con la cadena de hamburgueserías 'Criminal Burger' y ha explorado nuevos formatos de comunicación junto a Dulceida como el podcast 'Destino: las estrellas', en Podimo.

Laura y María, sus dos hermanas mayores y su gran apoyo familiar

Dentro del entorno más cercano de Alba Paul, sus dos hermanas mayores ocupan un papel fundamental. Con ellas mantiene una relación muy estrecha que se ha mantenido a lo largo de los años y que forma parte de su vida personal más importante.

La hermana mayor es Laura, quien actualmente ejerce como su defensora en el plató de 'Supervivientes' mientras Alba participa en el concurso desde Honduras. Según la propia Alba, Laura es una persona muy intelectual, con un marcado espíritu aventurero y una gran pasión por viajar. Sin embargo, también reconoce con humor que su hermana puede ser algo despistada y caótica en determinados momentos, algo que forma parte de su personalidad y que la propia influencer define como un pequeño punto de "desastre".

La hermana mediana es María, a quien Alba describe como la persona responsable dentro de la familia. Según sus propias palabras, se trata de alguien con un gran corazón, muy sensible y con carácter. María representa una figura de equilibrio dentro del núcleo familiar, mostrando una personalidad empática con una gran capacidad para afrontar situaciones con determinación y resolver problemas.

A lo largo del tiempo, ambas hermanas han estado presentes en diferentes momentos importantes de la vida de Alba, acompañándola tanto en su evolución personal como en su carrera profesional.

Carme y Jaime, los pilares en la vida de Alba Paul

El núcleo familiar se completa con sus padres, Carme y Jaime, dos figuras clave en la vida de Alba Paul y de sus hermanas mayores. La influencer ha hablado en varias ocasiones del papel que ambos han tenido en su educación y en el ambiente familiar en el que crecieron.

Su madre, Carme, es descrita por Alba como "una persona muy cariñosa que siempre ha estado pendiente de sus hijas". Se trata de una mujer cercana, protectora y muy implicada en la vida de su familia. Al mismo tiempo, también posee un carácter fuerte que, según explica Alba, ha heredado especialmente su hija María.

Por su parte, su padre Jaime es una persona que Alba define como muy culta e inteligente. También destaca su sensibilidad emocional, algo que la propia influencer menciona con humor al describirlo como alguien sensible y "llorón por naturaleza".

A lo largo de los años, el apoyo de sus padres y de sus hermanas ha sido imprescindible en la vida de Alba Paul, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales que la acompañan tanto en su vida personal como en los nuevos retos que sigue afrontando.