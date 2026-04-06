Equipo Outdoor 06 ABR 2026 - 09:45h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' conocen por fin el sexo de su bebé rodeados de amigos y familiares

Mario González rompe su silencio sobre su paternidad con Claudia Martínez y habla de los nombres escogidos para el bebé

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Ha llegado uno de los días más especiales para Claudia Martínez y Mario González. Tras anunciar que iban a ser padres juntos por primera vez, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han ido compartiendo cada paso de este bonito proceso. Esta vez, la pareja organiza un ‘gender reveal’ para conocer el sexo de su bebé.

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Tras semanas de mucha incertidumbre, la pareja de enamorados por fin conoce el sexo de su bebé. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ya avisó a sus seguidores a través de ‘stories’ que habían recibido el sobre la con información tras hacerse una ecografía . Sin embargo, querían enterarse estando rodeados de familiares y amigos y por eso han esperado hasta ahora para averiguarlo.

Aunque tuvieron muy poco tiempo para organizarlo, salió más que perfecto. El lugar escogido, la decoración, la comida…todo estuvo a la altura de un día tan importante. Ambos han dejado claro en diversas ocasiones que lo más importante para ellos es que el bebé esté sano, más allá de si es una niña o un niño. Aún así, momentos antes de la revelación, los nervios se apoderaron de ellos.

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En el exterior, todo lleno de globos en naranja y blanco y utilizando un armario en el que en su interior se han podido ver prendas de bebé, que en función de su color han desvelado el sexo, Claudia Martínez y Mario González han quitado la cinta y han descubierto la mejor sorpresa.

"Nuestro bebé es...", han escrito antes de hacer una cuenta atrás y al abrir la puerta del armario se han encontrado con todos los conjuntos en color rosa mientras una lluvia de confeti del mismo color les ha rociado. Un momento de lo más emotivo en el que la pareja se ha fundido en un abrazo y en un tierno beso.

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"Sigo completamente en shock. Os juro que yo estaba convencida de que iba a ser lo contrario. Ya sabemos que mi intuición es regulera", han sido las primeras palabras de la exconcursante de 'Superviviente' al saber que ella y Mario González esperan una niña en la aventura más emocionante de sus vidas.