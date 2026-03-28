Natalia Sette 28 MAR 2026 - 18:00h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' ha publicado su reacción a la primera vez que vieron al bebé que están esperando

Mario González rompe su silencio sobre su paternidad con Claudia Martínez y habla de los nombres escogidos para el bebé

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Claudia Martínez va a ser mamá y no puede estar más feliz. Ahora, ha compartido la primera ecografía del bebé que espera junto a Mario González. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha emocionado a sus seguidores con un vídeo muy especial enseñando su reacción a la primera vez que vieron a su pequeño.

Tras desvelar hace unos días cómo se enteró de su embarazo , la influencer continúa compartiendo momentos clave de esta etapa. La noticia ha llegado por sorpresa, ya que, tal y como ella misma ha confirmado, no era un embarazo buscado, aunque sí muy deseado. “No podía esperar a enseñaros este momento”, ha dicho a través de sus ‘stories’.

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La creadora de contenido ha publicado un vídeo en el que recopila algunos de los instantes más importantes desde que descubrieron que iban a ser padres. El vídeo, que ha acompañado con la canción ‘Risk it all’ de Bruno Mars, incluye imágenes muy significativas. Entre ellas, la primera ecografía, varios momentos de la pareja y escenas de Mario besándole la barriga o comprando ropita para el bebé.

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“Lo arriesgaría todo por vosotros”, ha escrito junto al ‘reel’. Una frase que refleja el momento tan especial que están viviendo y la ilusión que le hace formar una familia junto a Mario González.

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Además, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha mostrado algunos de los datos que aparecen en la imagen médica. En ella se pueden ver valores como “GN 50”, que hace referencia a la medida de la translucencia nucal, “RD 130”, relacionado con la frecuencia cardíaca del bebé, “PC 7”, que indica el perímetro craneal, y “P 90”, un percentil que señala que el crecimiento está por encima de la media.

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Por ahora, la pareja todavía no ha desvelado el sexo del bebé, aunque ya lo saben. “En ese sobre va el sexo de nuestro bebé, voy a custodiarlo para que NADIE lo mire hasta la semana que viene jajaja”, ha explicado. Ha reconocido que le va a costar mucho no caer en la tentación y aguantar algunos días más para descubrirlo.

Ahora, la pareja está centrada en ultimar los preparativos. “Estamos empezando la búsqueda del sitio para el gender reveal”, ha explicado. El evento tendrá lugar el próximo 5 de abril, por lo que van algo justos de tiempo. Aún así, están muy ilusionados por poder conocer el sexo de su bebé y saber si Hugo, hijo de Mario, tendrá un hermanito o una hermanita.