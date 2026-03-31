Estela Grande, sobre su problema con la lactancia: “Tengo los pezones con sangre y grietas"

Natalia Sette 31 MAR 2026 - 18:58h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', preocupada por el estado de su pecho tras meses de lactancia a sus bebés

Estela Grande pide ayuda por un problema de salud de sus hijos

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Estela Grande ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre uno de los momentos más delicados que está atravesando tras convertirse en madre. Después del complicado episodio de mastitis que sufrió hace apenas unas semanas, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido ahora un nuevo problema relacionado con la lactancia que le está generando dolor y miedo.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha explicado con total naturalidad que ha comenzado a sufrir, de nuevo, grietas en los pezones. A pesar de ser una situación bastante común entre las mujeres lactantes , Estela ha querido compartirlo y pedir consejo. “Por la noche me han salido grietas en los pezones”, ha comenzado relatando.

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Lo que más le ha sorprendido es que este problema haya aparecido en este punto de la lactancia. “No sabía que a estas alturas se podían tener grietas”, ha confesado. La creadora de contenido estaba convencida de que este tipo de problemas solo se tenían las primeras semanas de dar el pecho. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. “Llevo ayer y hoy fatal”, ha reconocido sin filtros.

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La situación ha llegado a ser especialmente incómoda para ella, sobre todo a nivel físico. “Tengo el pecho fatal, los pezones con sangre y grietas”, ha explicado, describiendo el dolor que está experimentando. Este malestar no solo afecta a su día a día, sino que también le genera preocupación por una posible recaída. “Me da miedo volver a tener mastitis por no poder vaciarme bien por el dolor”, ha añadido.

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Estela ha buscado rápidamente soluciones para aliviar el dolor y mejorar su situación. Según ha contado, ha seguido algunas recomendaciones que le han ayudado notablemente. “Ayer estuve todo el día con el pecho al aire, echando mi leche alrededor del pezón y aplicando la crema purelan”, ha explicado.

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Los resultados no han tardado en llegar. “Chicas, mano de santo, en 24 horas ha mejorado muchísimo”, ha asegurado mucho más tranquila. De hecho, ha destacado que una de las cosas clave que ha hecho en su recuperación ha sido algo tan sencillo como dejar la zona al aire. “Creo que sobre todo llevarlas al aire me ha ayudado mucho”, ha concluido. Ahora, espera que se le terminen de curar las grietas lo antes podible para dejar de experimentar dolor cada vez que tiene que sacarse leche.