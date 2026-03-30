Marieta se viste de mantilla en Semana Santa: "Siempre lo había soñado"

Rocío Molina 30 MAR 2026 - 11:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha cumplido un sueño en la Semana Santa de Elche

Marieta y Suso Álvarez comunican una feliz noticia a pocos meses de su boda: "Ya no hay vuelta atrás"

Compartir







Marieta ha vivido uno de los momentos más emocionantes antes de su boda con Suso Álvarez. Después de vestirse de novia y dejar sin palabras a su prometido, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha vestido de mantilla para participar junto a su madre, su padre y su sobrina en la procesión de El Sagrado Lavatorio de la Semana Santa en Elche.

La que fuera ganadora de 'GH DÚO 3' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha cumplido un sueño tras años de espera. La joven ha podido vivir el Domingo de Ramos que siempre había querido rodeada de los suyos y en su tierra. Vestida de mantilla, la influencer de 26 años ha regalado a sus seguidores una imagen cargada de simbolismo, que ella misma después ha explicado con emoción.

Sin poder ocultar su felicidad por lo que representa para ella este momento y el vivirlo por primera vez junto a su sobrina y su familia, Marieta ha descrito lo que para ella representa esta jornada. "A las 17:45 comienza aquí la del Lavatorio que salgo vestida de mantilla con mi madre y mi sobrina, mi padre va tocando el tambor, así que espero veros a muchos por ahí mientras ando", son las palabras con las que ha anunciado su emocionante jornada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin ser la primera vez que se viste de mantilla porque ya lo hizo de más joven, este año ha tenido un aliciente para la exconcursante de 'Supervivientes'. El salir a las calles de Elche siguiendo con esta tradición religiosa, junto a dos de las mujeres de su vida es algo que le llena completamente. "Con ellas me hace muchísima ilusión", ha expresado al vivir este momento junto a su madre y sobrina.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y la jornada no ha podido ser mejor, tal como ella misma ha descrito al acostarse y reflexionar de todo lo que ha vivido. "Me voy a dormir tan feliz y plena por el día de hoy. Este día lo había soñado con mi sobrina desde hace años y por fin hemos podido hacerlo. Y junto a mi madre y mi padre todavía mejor", ha comenzado diciendo.

A pesar del "cansancio físico, el dolor de piernas y el frío", la experiencia le ha merecido la pena. Para ella, volver a las calles de su ciudad, a su reencuentro con sus raíces, ha sido de lo más emocionante y es algo que espera seguir viviendo junto a Suso Álvarez en un futuro.

"Vivo la Semana Santa desde pequeña y solo espero algún día poder enseñársela también a mis hijos. Gracias, Elche por todas las cositas bonitas que me habéis dicho hoy y por haber acompañado el paso con nosotros", ha dicho antes de dormir y de anunciar sus siguientes pasos. La próxima cita es este martes con "El Calvario" donde seguirá viviendo estos días tan especiales junto a su familia.