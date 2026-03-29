Equipo Outdoor 29 MAR 2026 - 18:00h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha dado la respuesta definitiva a sus seguidores sobre cómo es su relación actual con Ana López y María Aguilar

Marieta se viste de novia antes de su boda y Suso Álvarez no puede evitar emocionarse: "Madre mía, qué bonita"

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La 'Isla de las tentaciones' puede dinamitar parejas, pero también puede forjar amistades de acero, como ocurrió entre Marieta, Ana López y María Aguilar. Las tres participaron en la misma edición, conectaron desde el primer momento y se convirtieron en un apoyo fundamental la una para la otra. Ahora, la futura mujer de Suso Álvarez ha aclarado cómo es en la actualidad su relación.

A través del perfil de Instagram de la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una imagen de ellas, que acompañaba a la respuesta de una pregunta de un seguidor que decía lo siguiente: "¿Cómo sigue tu amistad con Ana y María?". La influencer ha confesado que la relación está fenomenal y que el cariño que se tienen es inmenso.

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Ha sido muy honesta al explicar por qué ya no las vemos tan juntas como ocurría hace meses. Según sus propias palabras, cada una lleva ahora un ritmo de vida muy diferente. Mientras Marieta está volcada en todos los preparativos para su boda, Ana está centrada en su familia junto a Borja y el pequeño Luca, que acaba de cumplir dos años, y María Aguilar continúa con su frenético ritmo de eventos y viajes.

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Todo esto dificulta cuadrar las agendas para verse con la frecuencia que les gustaría. Marieta ha subrayado que lo más importante entre ellas es el apoyo incondicional. "Estamos las unas para las otras", ha explicado, dejando claro que su vínculo va mucho más allá de lo que vemos en redes sociales, y que se siguen teniendo mucho cariño.

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Con estas palabras, la de Elche zanja cualquier rumor de distanciamiento y confirma que, aunque sus caminos profesionales hayan tomado rumbos distintos, las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se siguen apoyando y queriendo como el primer día.