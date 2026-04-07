Rocío Molina 07 ABR 2026 - 14:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una preciosa dedicatoria para su hijo pequeño en su tercer cumpleaños

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Carla Barber celebra uno de los días más emocionantes en su calendario. La exconcursante de 'Supervivientes en 2016' y reconocida doctora especializada en medicina estética ha dedicado un emotivo mensaje a Bosco, su hijo pequeño con motivo de su cumpleaños.

Tres años cargados de amor, de muchas aventuras y también preocupaciones ha cargado ha vivido la creadora de contenido durante este tiempo. Estando embarazada de Bosco es cuando Carla Barber rompió con el padre de sus hijos y aunque fue un duro mazazo y momentos muy difíciles, su pequeño al nacer se convirtió en el mejor bálsamo.

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La dueña de Clínicas Barber ha querido hacer público el inmenso amor que siente por "su príncipe", destacando que desde el día de su llegada al mundo, ella fue un poco más feliz, pese a estar atravesando una situación difícil.

Convertida en una mujer fuerte y empoderada, Carla Barber ha señalado en este emotivo mensaje a su hijo pequeño por su tercer cumpleaños que él fue su mejor regalo y que estará "por y para siempre" a su lado. Una publicación en la que la doctora especializada en medicina estética también destaca el bonito vínculo que existe entre sus hijos, afirmando en el precumple que el "mejor regalo son sin duda los hermanos".

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La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que el nacimiento de Bosco supuso para ella un antes y un después en su existencia. Según sus propias palabras, han pasado tres años desde que él llegó para cambiarla a ella misma y transformar por completo la realidad que conocía hasta ese momento.

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"Feliz cumpleaños a mi príncipe de la sonrisa eterna. Tres años desde que llegaste para cambiarme a mí y a la vida que conocía por completo. Te quiero hasta el infinito y más allá", ha escrito junto a una imagen en la que aparece ella abrazando a su pequeño.

En una etapa de plenitud en la que a nivel laboral no puede estar mejor y también parece que podría estar ilusionándose con una relación, Carla Barber indica que su prioridad ante todo siguen siendo sus hijos y que tanto Bastian como Bosco son el verdadero amor de su vida. Los pequeños son y serán su razón de ser, tal como ha dejado constancia en este emotivo mensaje para el benjamín y que se extiende también a su primogénito.