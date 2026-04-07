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En la portada de mañana de 'Semana', tras la reconciliación de Isabel Pantoja con Kiko Rivera, Isa Pantoja, la otra hija de la cantante, se refugia durante la Semana Santa en los brazos de María del Monte. Pero no lo hacía sola: la revista 'Lecturas' revela que a Isa le acompañaba su hijo mayor.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' han comentado las imágenes. Irene Rosales ha reaccionado así: "A mí me encanta. Nadie puede impedir que ellas se sigan queriendo, siempre seguirán estando la una para la otra. Me alegro de que, a pesar del paso del tiempo, sigan siendo familia".

Jorge Borrajo: "Isa Pantoja ha verbalizado el término familia cuando se refiere a María del Monte"

Antonio Rossi ha destacado que ha tenido que pasar tiempo para que esta relación se muestre públicamente: "Ha tenido que pasar mucho tiempo y tomarse decisiones. A Isabel no le iba a hacer gracia que Isa dijera que tenía relación con María, porque la relación de amistad entre María e Isabel se habría roto, con todas las consecuencias. Le va a molestar la imagen".

Por su parte, Jorge Borrajo ha explicado cómo percibe Isa a María: "Isa Pantoja ha verbalizado el término familia cuando se refiere a María del Monte, para ella, María es su familia, y en estas fotografías se les ve así, en familia".