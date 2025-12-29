Solo un reducido grupo de personas de su entorno conocen cuál es la situación actual del laureado piloto alemán de F1

El estado de salud de Michael Schumacher: sigue el hermetismo

Este 29 de diciembre se han cumplido 12 años del fatídico accidente de Michael Schumacher. Aquel 2013, un gravísimo golpe en la cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses derivó en una situación dramática y de máxima fragilidad y dependencia. Desde entonces, todo lo que rodea al estado de salud del legendario piloto de Fórmula 1 ha permanecido bajo el más estricto hermetismo impuesto por la familia, que ha reducido a la mínima expresión cualquier posible dato sobre la evolución del heptacampeón.

Sin confirmaciones oficiales sobre su situación actual, y con el reducido grupo que compone su entorno más cercano preservando su privacidad, lo cierto es que desde aquel accidente, que le llevó a estar varios meses en coma inducido, –hasta el 16 de junio de 2014–, toda esperanza de una mejoría verdaderamente significativa parece haberse desvanecido ante el paso de los años y la extrema gravedad de sus lesiones.

Michael Schumacher, 12 años después del accidente de esquí

Tras dejar el Hospital Universitario de Grenoble aquel junio de 2014, Michael Schumacher fue enviado a una clínica de rehabilitación de la que saldría después para seguir recibiendo atención médica ya en su mansión en Gland, Suiza.

Allí, y desde entonces, su familia insistió en su mensaje de privacidad, dejando cualquier información relativa a su estado de salud para su círculo más restringido.

El hecho de que su firma manuscrita apareciese sobre un casco para una campaña benéfica del tricampeón de F1 Jackie Stewart el pasado mes de abril de este año llegó a despertar una vaga esperanza, pero siempre se apuntó a que fue con la ayuda de su esposa como llegó a estamparse esa rúbrica sobre el emblemático elemento de protección de los pilotos.

Además, en el famoso paddock de la F1, donde se mantiene intacto el respeto al alemán, la sensación que ha regido en todo este tiempo no ha cambiado, quedando expresada incluso verbalmente por algunos de ellos, como Richard Hopkins, quien fuera jefe de operaciones de Red Bull, siendo rotundo en una entrevista reciente: “No creo que volvamos a ver a Michael”.

Sus palabras, crudas y sin ambages, expresan así un pronóstico en el que muchos lamentan coincidir, plenamente conscientes de su compleja situación tras aquel aciago y gravísimo traumatismo craneoencefálico sufrido en la pista de esquí.

El blindaje de la familia Schumacher

Blindado frente a cualquier acoso mediático por sus familiares, los pocos que también tienen acceso a información sobre su estado mantienen igualmente la lealtad al piloto, tan laureado como querido en el llamado ‘Gran Circo’ de la F1.

Respetando también los deseos de su esposa, Corina Schumacher, en 12 años poco ha trascendido al respecto. Apenas se sabe que requiere cuidados constantes y se ha dicho que habría perdido la capacidad de comunicarse verbalmente.

“No es el Michael que conocimos”, llegó a decir Jean Todt, quien fuese presidente de la FIA de la F1, además de parte de la directiva de Ferari junto a Ross Brawn, Micahel y Rory Byrne, siendo director también de la escudería hasta 2008.

Con todo, y pese a su ausencia pública, no obstante, Michael Schumacher sigue hoy muy presente. Con homenajes, campañas o fundaciones como la Fundación Keep Fighting, su legado, su trayectoria y su historia no dejan de recordarse.