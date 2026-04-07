Rocío Molina 07 ABR 2026 - 13:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de un miedo en la crianza de sus hijos y que ha terminado siendo una gran experiencia

Jessica Bueno y Robert Mendoza posan juntos en su primer 'photocall': "Estoy muy feliz de que pueda acompañarme"

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Jessica Bueno ha pasado unos días muy especiales, pero a la vuelta de Semana Santa ha revelado uno de los miedos a los que ha tenido que enfrentarse durante las vacaciones. La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado abiertamente que viajar sola con sus hijos es algo que le daba "vértigo" pero que cada vez le llena más y le recarga "el alma".

Lo que comenzó para ella como un reto el verano pasado ha vuelto a repetirse en estos días y la colaboradora de 'El tiempo es justo' ha valorado la experiencia a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram.

Si antes de lanzarse a viajar sola con sus hijos, Jessica Bueno sentía "miedo" a dar este paso, las cosas han cambiado y mucho con el tiempo. Algo que la influencer de 35 años celebra que lo que antes eran inseguridades, agobios e incertidumbre ha pasado ahora a ser una experiencia empoderadora y muy manejable.

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"Viajar sola con mis tres peques ya no me da miedo… Ahora me da vida. El verano pasado hice algo que me daba vértigo: viajar sola con mis tres hijos, pero al final me atreví y me encantó", ha admitido del gran reto personal que logró hace unos meses y que le ha dado autonomía completa y de lo que habla ahora orgullosa.

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La andaluza ha relatado lo que juntos han vivido y le ha cargado las pilas. "Perderme con ellos, improvisar, desconectar, reírnos sin prisa…". Y a eso hay que unirle la visita sorpresa que ha completado su felicidad durante estas vacaciones

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La aparición de su novio Robert Mendoza ha llegado para completar su felicidad. "Una visita bonita que sumó aún más a lo que ya era perfecto", es como la que fuera también participante de 'GH VIP' ha calificado estos días y el reencontrarse con su chico.

Con una reflexión final, Jessica Bueno ha lanzado un mensaje de lo que ha cambiado durante este tiempo y lo que ha descubierto de ella misma al viajar sola con sus hijos. "A veces, lo que más miedo da… es justo lo que más te libera. ¿Soy la única a la que estos planes le llenan el alma?", ha expresado tratando de inspirar a otras personas con su ejemplo.