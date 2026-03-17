Lorena Romera 17 MAR 2026 - 18:36h.

El violinista ha compartido por primera vez una foto con Jessica Bueno, a la que ha dedicado unas románticas palabras

Jessica Bueno comparte un vídeo besándose con Robert Mendoza, su novio

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Robert Mendoza ha dado el paso definitivo en su relación con Jessica Bueno. El violinista y productor musical ha tenido con la exconcursante de 'Supervivientes' un inesperado gesto que prueba lo muy enamorado que está. Después de que la modelo sevillana, de 35 años, le presentase de manera oficial compartiendo su primer posado de pareja, el artista ha hecho lo propio a través de su perfil oficial de Instagram.

Hace apenas unas horas, Leticia Requejo aseguraba que el nuevo novio de Jessica Bueno está "volcado con la causa", poniendo todo de sí para que su noviazgo salga adelante. Algo que la influencer confirmaba con una amplia sonrisa. "Ha surgido todo de forma muy natural, me ha demostrado tantas cosas...", señalaba en 'El tiempo justo', donde mostraban su primera foto juntos.

Una imagen que la madre de tres hijos compartía a través de sus stories de Instagram y a la que, poco después, le seguía un vídeo en el que les veíamos besándose, aunque a través de las sombras proyectadas por el sol. Imágenes que, hace apenas unos días, eran impensables para sus seguidores. Pero la propia Jessica Bueno ha confirmado que ahora las cosas son diferentes y que "poco a poco" su relación se ha ido afianzando. Tanto, que sus hijos ya le conocen.

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Pero, tras todos estos detalles públicos por parte de la también exconcursante de 'GH VIP' ha llegado el paso clave de Robert Mendoza. El violinista, que se había mostrado muy prudente en lo que a su noviazgo se refería, ha tenido su propio gesto de amor al compartir una imagen inédita en la que podemos verles juntos por primera vez a través de su perfil oficial de Instagram.

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Una instantánea -en la que aparecen muy acaramelados, frente al espejo de un ascensor- que el músico acompaña con una canción que es toda una declaración de intenciones. Se trata de Mi persona favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello, con la que se declara públicamente a Jessica Bueno, a la que también dedica un corazón blanco que parece simbolizar su historia de amor.