Jessica Bueno y Robert Mendoza posan juntos en su primer 'photocall': "Estoy muy feliz de que pueda acompañarme"
La exconcursante de 'Supervivientes' posa junto a su novio en su primer photocall
Jessica Bueno y Robert Mendoza han posado juntos en su primera alfombra roja. La modelo sevillana de 35 años, exconcursante de 'Supervivientes', ha acudido al estreno del documental de la Duquesa de Alba junto a su novio, el violinista y productor musical, con el que ha compartido un momento de lo más cómplice en el photocall.
La que fuera también participante de 'GH VIP' -donde conoció a Luitingo, con quien mantuvo una relación de un año- confesaba hace unos días en 'El tiempo justo' que está ilusionada. Si bien hace apenas unas semanas se mostraba precavida y reconocía que quería ir "con pies de plomo", su romance ha dado pasos agigantados en estos últimos días.
Sus hijos ya le conocen. Aunque lo ha hecho "poquito a poco", la ex de Jota Peleteiro reconocía que se le hace difícil no integrar a su pareja en su vida, ya que "siempre" está con sus niños. Pero lo que más valora de su actual pareja es cómo "respeta los tiempos".
Ahora, después de compartir en su perfil de Instagram la primera foto junto a él -y lo mismo hacía él en sus redes-, rindiéndose a lo evidente y haciendo partícipes a sus seguidores de su amor, la pareja ha posado en su primera alfombra roja. Aunque han evitado hacerlo frente a los medios de comunicación y ha sido algo más íntimo, lo cierto es que se trata de un gesto que deja entrever esta nueva etapa de su relación, cada vez más afianzada.
Con cierta timidez y aprovechando que las cámaras de los medios ya se habían retirado -o eso creían, porque 'Europa Press' tiene imágenes de este momento-, Jessica Bueno y Robert Mendoza se colocan frente al photocall y posan muy acaramelados, derrochando complicidad. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes', ha compartido esta foto que les ha hecho un amigo con su teléfono móvil, haciendo partícipes a sus seguidores de su felicidad.
Jessica Bueno explica por qué no posa con su novio ante los medios
Cuando le han preguntado por el motivo por el que no han tenido este gesto con su pareja frente a los medios, la creadora de contenido ha respondido muy serena. "No, no", comenta entre risas cuando le preguntan por este posado conjunto. "Él posará en los eventos que tienen que ver con su trabajo, pero estoy muy bien, muy ilusionada y feliz de que pueda venir y acompañarme", ha señalado.