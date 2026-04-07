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Los rumores sobre una supuesta relación entre Ramón García y Gemma Camacho han provocado una rápida reacción por parte de ambos protagonistas, especialmente del presentador, que no ha ocultado su malestar ante la repercusión mediática en 'El tiempo justo'. Todo surgió a raíz de unas imágenes en las que ambos aparecían juntos en la plaza de toros de Las Ventas, lo que desató especulaciones sobre un posible romance.

Lejos de confirmar la noticia, Ramón García se ha mostrado tajante y molesto por tener que dar explicaciones sobre su vida privada. El comunicador considera que la situación ha sido innecesaria y “desagradable”, cuestionando que se genere polémica por compartir un evento público con una compañera de profesión.

Ramón García, muy molesto

"Está siendo todo bastante desagradable. No tengo nada que decir, te agradezco la llamada", confesaba Ramón García a 'El tiempo justo'. Además, el presentador se ha mostrado molesto por "tener que aclarar con quien va a los toros" a su edad.

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La periodista ha explicado que ambos coincidieron profesionalmente como maestros de ceremonias en la presentación del cartel taurino de San Isidro, lo que dio origen a su relación. Además, ha criticado la falta de rigor de algunas informaciones, señalando que este tipo de rumores suponen una falta de ética hacia los propios compañeros y el público.