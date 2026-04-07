Rocío Molina 07 ABR 2026 - 17:14h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha transformado el cuarto de sus hijas con una litera en forma de casa a un precio muy competitivo

Verdeliss aclara por qué sus hijos se 'pierden' el colegio y su nueva estrategia adoptada

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Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ha incorporado en su casa una novedad con la que sus hijas están encantadas. La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido con sus seguidores el último cambio en su casa y, en concreto, en el cuarto de las más pequeñas. Se trata de una litera con forma de casa, un mueble de lo más original y que además cuenta con muchos más beneficios y un precio económico.

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Tal como había prometido a sus followers, la de Pamplona ha cumplido con su promesa y ha mostrado la pieza que es ahora misma la atracción de su casa. Para economizar el espacio y convertir la habitación de sus hijas en un escenario de juegos, la influencer ha hecho una compra de la que está muy orgullosa.

La litera 'casita' se ha convertido en el centro de todas las miradas con su estructura que hace que sus niñas sientan su cama como un verdadero hogar. La exconcursante de 'GH VIP' ha destacado lo ilusionadas que están sus pequeñas con este original mueble que ella misma ha decorado dándole un toque de color con unas bolas y banderines.

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Sin necesidad de una gran inversión, tal como la atleta e influencer ha contado, esta ha logrado dotar de mucha personalidad este espacio con este sencillo mueble de madera y de tendencia nórdica. Lo que más alegría le da a Verdeliss no es solo el resultado, sino el precio de este mobiliario infantil.

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"Es de Amazon y no llega a 300 euros", ha dicho la influencer, poniendo el sitio web donde lo compró para demostrar con exactitud de este tesoro práctico y estético. Con esta compra, la habitación de sus hijas pequeñas ha pasado a ser una de las estancias favoritas de la casa y la mujer de Aritz Seminario ha demostrado que se puede crear ambientes muy bonitos sin gastar cifras desorbitadas de dinero.

Ante las dudas y preguntas que le habían hecho, Verdeliss ha mostrado su litera 'casita', un mueble original y low cost con un resultado muy vistoso y si necesidad de realizar grandes reformas para hacer un buen cambio en un espacio.