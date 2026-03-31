Rocío Molina 31 MAR 2026 - 18:07h.

Ante las supuestas ausencias de sus hijos al colegio, la exconcursante de 'GH VIP' rompe su silencio y revela su nueva estrategia

Verdeliss habla de las secuelas que ha sufrido tras correr 24 horas en una cinta andadora: "Me sentí incapacitada"

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Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, está disfrutando de unos días de descanso junto a su familia en Port Aventura. Un destino para ella muy especial y una escapada muy necesaria para disfrutar de los suyos después de su último reto extremo de 24 horas en una cinta andadora. Sin embargo, la exconcursante de 'GH VIP' ha tenido que intervenir ante las preguntas de los usuarios y ha aclarado por qué se 'pierden' sus hijos el colegio y la nueva estrategia que está siguiendo en sus redes.

Al ver a la influencer disfrutar en Tarragona y las imágenes de toda su familia al completo disfrutando del parque temático, han cuestionado si los menores están perdiendo días lectivos. Una situación que la de Pamplona ha aclarado dando diferentes razones.

En este caso, Verdeliss ha querido señalar que se trata de una diferencia de calendarios escolares. Mientras que en gran parte de España la Semana Santa finaliza el Domingo de Resurrección, en Pamplona las vacaciones suelen llevar una semana de retraso, permitiendo que ella y su familia puedan disfrutar de estos días libres y sin colegio.

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Pero además es que hay otro motivo de peso y que responde a una estrategia que la creadora de contenido está llevando desde hace tiempo. "Ya os dije que por cuestiones de seguridad porque me da paz, me da tranquilidad", son los motivos con los que ha alegado que la mayor parte de contenidos que sube en sus redes son en diferido. Verdeliss está evitando los directos porque le generan estrés y también le impiden vivir con tranquilidad el momento.

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De ahí que mucho de lo que se ve en sus redes, aunque puede parecer que está sucediendo en el momento forma ya parte del pasado y no es tan fiel a la realidad como cabría esperar. Más allá de los festivos, esta táctica del uso del diferido para la gestión de los contenidos sirve para proteger la ubicación de sus hijos y para poder publicar ella con calma, asegurando que lo que suba llegue a su audiencia, pero no comprometa lo que no quiere mostrar de los suyos.

Ahora, la exconcursante de 'GH VIP' prioriza el "parar, editar y seleccionar", aceptando que compartir sus vivencias puede esperar unos días, aunque esto pueda despistar a sus seguidores o se generen dudas como las que han tenido ahora. Pero Estefi tiene claro que no quiere verse esclava ni estar perdiéndose momentos por la exigencia de estar siempre conectada.