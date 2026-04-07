Lidia González 07 ABR 2026 - 12:21h.

Violeta Crespo defiende a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ por las críticas que recibe tras su polémica con Gilbert

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Violeta Crespo ha querido posicionarse respecto a uno de los temas más controvertidos de las últimas semanas y no ha dudado en dar su opinión. Después de que Edi Insua se sometiera a una ginecomastia, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ saca la cara por Helena Arauz tras mentir sobre su relación con Gilbert. La influencer ha sido muy clara sobre este tema y ha dicho todo lo que piensa sobre la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

Helena no ha atravesado su mejor momento desde que saliese a la luz lo que realmente ha pasado entre ella y Gilbert, a pesar de haberlo negado en un principio. A pesar de que le ha pedido disculpas públicas por haber mentido sobre su relación, las críticas no han cesado y ha hablado muy claramente sobre este tema. Violeta tampoco se ha quedado callada y ha defendido a la creadora de contenido después de todo lo que ha pasado: “Ser un personaje público no es contar todo”.

Helena Arauz se sincera sobre las duras críticas que recibe por su físico

Helena Arauz también ha querido sacar a relucir otro tema muy delicado para ella. Cansada de los comentarios negativos que tiene que leer mediante las redes sociales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre las duras críticas que recibe por su físico. La creadora de contenido no ha podido soportarlo más y ha estallado como nunca. La influencer da un golpe sobre la mesa y expone todo lo que dicen sobre ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!