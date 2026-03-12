Lidia González 12 MAR 2026 - 11:07h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela todos los detalles de su intervención y explica por qué ha tomado esta importante decisión

Edi Isnua, por fin, ha dado un importante paso para poner fin a algo que lleva arrastrando desde hace muchos años. Después de descubrir si está preparado para casarse con Violeta Crespo, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se somete a una ginecomastia. El creador de contenido ha tenido una lucha durante mucho tiempo y desvela el motivo por el que ha tomado esta decisión. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

El gallego entraba a quirófano a las nueve de la mañana y salía a las dos de la tarde. Todavía dolorido por la intervención que se había realizado, el influencer ha despejado todas las dudas al respecto y ha contado la razón por la que ha tomado esta decisión. “Es algo que llevo toda la vida esperando”, comienza explicando el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. Además, se sincera sobre por qué ha mantenido este tema “en secreto”.

Ahora que ha podido descansar, el creador de contenido, que ha tomado una decisión sobre su boda, explica cómo se siente después de su operación: “Me han tratado genial, no me he enterado de nada”. Sin embargo, Edi Insua también ha explicado lo mal que lo ha pasado antes de entrar al quirófano y confiesa todos los miedos que ha tenido: “Me ha costado dormir, he pensado mucho en mi hijo y Violeta”.

Así ha vivido Violeta Crespo la intervención de Edi Insua

Edi Insua ha contado todos los detalles sobre la operación que se ha realizado y ha explicado cómo ha afrontado todo el proceso. Pero el creador de contenido no lo ha hecho solo, sino que ha estado acompañado, en todo momento, por Violeta Crespo. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ cuenta cómo ha vivido la intervención de su novio y se sincera al respecto: “Te pones en la piel de perder a una persona”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en Mediaset Infinity!