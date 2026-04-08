Iris Tortosa (MyHyV), ex del novio de Bea Retamal, destapa la posible infidelidad de este

Lidia González 08 ABR 2026 - 17:18h.

Iris Tortosa cuenta la deslealtad que la exconcursante de ‘Supervivientes’ habría sufrido por parte de su novio

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Nicole Delgado llega al plató de ‘En todas las salsas’ para contar un auténtico bombazo de una pareja muy reciente. Iris Tortosa, expretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ex del novio de Bea Retamal, destapa la posible infidelidad de este. La colaboradora del programa se puso en contacto con ella para conocer los detalles de su situación personal tras haberla visto en el casting de ‘La isla de las tentaciones 10’, pero la alicantina terminó por desvelarle una noticia muy importante sobre la relación de la exconcursante de ‘Supervivientes’. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido quiso saber en qué punto se encontraba Iris tras haber visto su aparición en el programa y terminó descubriendo una información respecto a la relación de Bea Retamal, quien no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por su nuevo novio. “Me escribieron muchas chicas”, asegura la que fuera pretendienta de ‘MyHyV’. La colaboradora del videopodcast cuenta todos los detalles de la supuesta deslealtad: “Han tenido conversaciones con él”.

Nicole Delgado desvela si Iris Tortosa le ha contado esta información a Bea Retamal

La colaboradora de ‘En todas las salsas’ no solo ha revelado todos los detalles de la conversación que ha tenido con la que fuera pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, sino que también ha desvelado si Iris Tortosa le ha contado esta información a Bea Retamal. Además, Nicole Delgado, a quien la exconcursante de ‘Gran Hermano’ tiene bloqueada, habla de la última conversación que ha tenido con la valenciana: “Me mandó una foto”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!