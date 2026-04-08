Lorena Romera 08 ABR 2026 - 18:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha reconocido que atraviesa un complicado momento y que se le está haciendo difícil compaginar sus compromisos profesionales

Marta Peñate lanza un preocupante mensaje y pide tiempo a sus seguidores: "Siento haber estado ausente"

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Marta Peñate ha hecho saltar las alarmas al compartir varios stories en los que hace alusión a los "días oscuros" que está viviendo. La ganadora de 'Supervivientes All Stars', exconcursante también de 'Gran Hermano', 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', ha hecho público el bache personal que atraviesa. Visiblemente sobrepasada por la situación y al borde del llanto, la de las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha reconocido que le resulta imposible fingir normalidad en un momento tan delicado como este.

"Lo siento, no puedo ser falsa. No puedo contaros aún, pero tampoco puedo mentiros", ha señalado la colaboradora de televisión, que ha intentado abrirse públicamente, aunque sin desvelar el motivo por el que se encuentra en este momento crítico. Aunque no ha entrado en detalles, sus seguidores no han podido evitar hilar estas declaraciones con su proceso de maternidad, que se desconoce en qué punto se encuentra en la actualidad (lo que sugeriría que se habría sometido a una nueva transferencia embrionaria, ya que, como ella misma adelantó, en esta ocasión optaría por llevarlo en privado).

La creadora de contenido ha expresado el agobio que siente al tener que cumplir con sus compromisos profesionales mientras lidia con sus problemas personales: "Encima trabajo con esto y se me hace complicado, cuesta arriba... Se me hace duro. No puedo mentir. Saco sonrisas que no tengo ni ganas de sacar, solo tengo ganas de desahogarme con vosotros, ya lo haré".

La pareja de Tony Spina reconoce que no sabe cómo expresarse, pero que lo está intentando. "No estoy pasando una buena época", expresa la presentadora de 'Tentaciones Privé', que se siente abrumada por las "publicidades cerradas" con las que tiene que cumplir y con los "eventos cerrados" a los que se ve obligada a ir. La encrucijada en la que se encuentra es ¿subir solo contenido publicitario y que sus seguidores se pregunten si su actividad en redes es solo con fines monetarios?

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"No quiero llorar", comenta, ya al borde de las lágrimas. "Pero quiero que sepáis cómo me siento porque no puedo subir contenido feliz cuando no lo estoy. Tampoco estoy mal. Estoy normal, tengo un poco de ansiedad, nervios... No sé, ya lo entenderéis todo. Encima tengo que sonreír y hacerlo lo mejor posible porque es mi trabajo...", explica la canaria.

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La influencer le ha pedido tiempo a sus seguidores para poder hablar con más detalle de esta etapa convulsa. "Ya os contaré lo que he vivido estos días. Siento no decíroslo, pero ya me entenderéis. No puedo ocultar que estoy mal, que estoy intentando sonreír cuando no me apetece... Se me está haciendo duro", se ha lamentado la canaria.

Momentos difíciles en los que Marta Peñate se está refugiando en su perra Puppy, que está siendo clave en este proceso. "No sabéis lo que esta perrita me ha ayudado en días oscuros", ha reconocido la que fuera concursante de 'Gran Hermano', 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.