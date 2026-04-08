José María Almoguera reacciona a la predicción de Joaquín Prat sobre Paola Olmedo

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José María Almoguera ha reaccionado a las imágenes del encuentro de Paola Olmedo y su madre, Carmen Borrego, en un plató de televisión por primera vez. El colaborador ha reconocido que vivió ese momento en 'Supervivientes' de manera "tranquila" y confiando en la naturalidad de lo que pasó entre ambas ante las cámaras.

El presentador de 'El tiempo justo', Joaquín Prat, ha opinado de este encuentro y ha lanzado su predicción: "Yo creo que es una tregua muy frágil. Yo creo que tarde o temprano, Paola va a volver a hablar mal. Es una sensación mía", confesaba Joaquín. Este comentario no ha sentado bien a José María, que no ha dudado en mojarse sobre el tema. Además, el presentador ha elogiado a Carmen Borrego por sus esfuerzos "por no perjudicar la relación entre tú y tu hijo".

José María defiende la actitud de su madre

"No tiene nada de qué hablar, si de repente pasara algo tendría razones para hablar. Pero a día de hoy, creo que pocos temas le quedan de los que hablar", respondía el colaborador. José María ha defendido el papel que ha jugado su madre en este conflicto: "Es algo que haría cualquier abuela por su nieto y cualquier madre por su hijo", respondía.

El hijo de Carmen Borrego ha evitado hablar más en profundidad y mojarse en este tema por el hijo que tienen en común. "Yo la vi contenta de llegar a aquí. Ha sido una gran superviviente, muy competitiva, muy luchadora, pero le ha faltado el reality", decía sobre el concurso de su exmujer tras su expulsión.