Miguel Salazar Madrid, 08 ABR 2026 - 17:42h.

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Almudena y Javier llevan 23 años en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de Málaga. El contrato de la casa, aunque es propiedad del Ayuntamiento, está a nombre de la suegra de la mujer, Remedios. Es aquí donde surge el conflicto por el que podrían ser desahuciados el matrimonio, su hijo y su nieta de dos años en tan solo días.

Tal ha sido el nivel del conflicto que Almudena ha deciddido pernoctar frente al consistorio de la capital malagueña. Esta reconoce que tiene una deuda, pero que ofrecieron a su suegra la posibilidad de vivir con ella y la rechazó.

Las versiones contrapuestas

Por otro lado, Remedios insiste en que la casa está a su nombre y que ahora la necesita más que nunca tras haber estado viviendo de alquiler en otra vivienda.

De un día para otro, a esta le llegó una orden administrativa de desahucio por la deuda de 32.000 euros de su hijo Javier -que padece esquizofrenia- y de Almudena. Sin embargo, esta asegura que la decisión judicial no viene a raíz del impago.

"Nos desahucian por okupación irregular, por la deuda no", dice. Tras recibir la orden, Almudena consiguió en el último momento paralizar el desahucio durante un mes. Eso sí, lo único que han conseguido es tiempo y no solucionar el conflicto. "No sabes como estoy yo a raíz de lo que me estás haciendo", le ha trasladado en directo en 'El tiempo justo' Almudena a su suegra.