Lorena Romera 09 ABR 2026 - 17:51h.

La finalista de 'GH VIP' reconoce que no quería ser madre y se sincera sobre cómo se tomó la noticia al enterarse de su embarazo

Juan José Peña, sobre el embarazo de Aguasantas: "Ha pasado unos primeros meses realmente chungos"

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Aguasantas Vilches ha compartido un vídeo en el que ha contado por primera vez cómo se enteró de que estaba embarazada. En un relato cargado de honestidad, llegando a confesar que "no quería ser madre", la que fuera finalista de 'GH VIP' ha contado con detalle el momento en el que descubrió que estaba esperando su primer hijo, en común con Juan José Peña (que ya es padre de una hija, fruto de su relación con Alma Bollo). Aunque este bebé no estaba en sus planes, la joven de 33 años reconoce que ha tenido que cambiar de opinión de manera forzosa. Aunque todavía le cuesta verbalizar que está embarazada.

La que pareja de Manuel Cortés ha compartido todos los detalles de uno de los episodios más emocionantes e inesperados de su vida: cuando descubrió que estaba esperando un hijo. Una noticia que llegó en un momento de lo más convulso para ella, realizándose pruebas médicas a las que no tendría que haberse sometido en caso de saber que estaba encinta. Además, en ese momento la andaluza estaba haciendo entramientos de alta intensidad, ya que estaba prevista su participación en 'Supervivientes' (algo que terminó truncándose).

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Aguasantas ha sido muy clara respecto a su postura previa sobre la maternidad: "He estado muchísimo tiempo diciendo que no quería ser madre". Pero la vida tenía otros planes para ella. Todo comenzó en diciembre, tras recibir la propuesta para participar en 'Supervivientes'. En ese momento, la que fuera nuera de Raquel Bollo decidía dejar los anticonceptivos tras cuatro años de uso continuado. Una oportunidad que le servía para "descansar de las pastillas".

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En esas fechas, la joven estaba también sometiéndose a pruebas relacionados con su "dificultad para tragar", que finalmente respondían a un cuadro de ansiedad. Concretamente, la finalista de 'GH VIP' se realizó un contraste. "Al beber el líquido, me entró una sensación muy fea en la boca. Una sensación que me duró dos días. Como yo ya había estado antes embarazada sabía que síntomas se tienen. En ese momento caí en que ese mes no había tenido la regla", relata la creadora de contenido.

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Fue entonces cuando decidió hacerse el test de embarazo. "Era para descartar... Y cuando veo el positivo a mí se me bloquea absolutamente todo. No estaba en mis planes", reconoce la andaluza. Lo que le preocupaba principalmente es que el bebé "no podía estar bien". Principalmente porque había estado preparándose físicamente a máxima intensidad para su paso por 'Supervivientes' y por las pruebas a las que se había sometido, no indicadas para personas embarazadas. "Esta criatura ha sobrevivido a muchas cosas. Fuimos al médico y vimos que todo estaba bien. En ese momento supe que venía de parte de Dios", ha precisado.

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Según Aguasantas Vilches, este embarazo sería una señal divina. "Dios me ha dicho que es mi momento, que ya es hora. Al principio me costó asimilarlo. Muchos sabéis que yo no quería ser madre, no veía que fuera el momento, me pesaban muchas cosas, pero me ha tocado cambiar de idea", ha reflexionado la influencer, que cuenta que su pareja, Juan José Peña "se puso a saltar" al enterarse de que iban a ser padres.