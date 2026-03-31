Lorena Romera 31 MAR 2026 - 16:29h.

El ex de Alma Bollo ha revelado que Aguasantas ha tenido unos primeros meses de embarazo complicados

Aguasantas Vilches y Juan José Peña anuncian que esperan su primer hijo juntos

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Juan José Peña ha hablado por primera vez del embarazo de Aguasantas Vilches, que se encuentra en la semana 13 de gestación. El que fuera pareja de Alma Bollo ha dado detalles de los síntomas que ha estado experimentando la que fuera finalista de 'GH VIP', que "ha pasado unos primeros meses bastante chunga", cuenta. El andaluz, que ya es padre de Jimena, de 6 años, ha pedido ayuda y consejo a través de Instagram.

"La historia más inesperada de nuestra vida": así anunciaban Aguasantas y Juan José Peña que están esperando su primer hijo en común. Una noticia que les cambia la vida por completo y que es para ellos una auténtica "bendición". Pero, hasta llegar a este anuncio oficial y poder celebrarlo por fin con su comunidad, no todo ha sido un camino de rosas.

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Ahora sabemos que la influencer y empresaria ha tenido unos primeros meses complicados. Lo ha contado el ex de Alma Bollo y padre de su primogénita a través de sus stories de Instagram, donde ha compartido una foto en la que le vemos en un día de lo más rutinario, sonriendo a cámara frente al espejo del ascensor de su casa. Una publicación en la que el andaluz ha aprovechado para pedir ayuda a sus seguidores.

Juan José Peña pide ayuda para Aguasantas

"Mi Santi (como la llaman en la intimidad sus allegados) ha pasado unos primeros meses realmente chungos, pero gracias a Dios parece que todo va mejor", expresa el joven, sin querer todavía cantar victoria. "¿Algún consejito para quitarle las fatigas y las poquitas ganas de hacer cosas?", se pregunta el joven, que asegura que está "a punto de pedir socorro". Para tratar de encontrar soluciones, ha abierto una 'caja de respuestas' para estar en contacto con sus followers. "Os leo", les ha dicho.

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Mientras tanto, la que fuera nuera de Raquel Bollo no ha hecho alusión a sus síntomas públicamente. Desde el anuncio oficial de su embarazo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' tan solo ha compartido en sus redes la reacción de su madre a la noticia.