Natalia Sette 31 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' publica la inesperada reacción de su madre al saber que está embarazada junto a Juan José Peña

Aguasantas Vilches comparte el diagnóstico de sus pruebas médicas

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas tras anunciar que esperan su primer hijo en común. La exconcursante de ‘GH VIP’, tras recibir cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores, ha publicado la inesperada reacción de su madre al enterarse de que va a ser abuela.

Lejos de grandes producciones, Aguasantas ha querido compartir este instante de una forma íntima y cercana, mostrando cómo fue la conversación con su madre cuando decidió contarle que estaba embarazada. “Tengo una noticia que darte y es que estoy embarazada”, le dice con naturalidad, provocando una reacción totalmente inesperada.

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“Que no, que tú no puedes”, responde su madre entre incredulidad y sorpresa, sin terminar de creerse lo que está escuchando. Un momento que refleja perfectamente el impacto inicial de la noticia. Aguasantas, fiel a su carácter, tira de humor para continuar la conversación: “¿Por qué no puedo mamá, has hecho un pacto o algo?”.

A medida que avanza la charla, la emoción empieza a abrirse paso entre ambas. “Ahora me tienes que ayudar a decírselo a papá”, añade la influencer, mientras su madre sigue intentando asimilar lo que acaba de escuchar. De hecho, le cuesta creerlo hasta el último momento, cuando finalmente lo confirma y termina fundiéndose en un abrazo con su hija.

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Durante la conversación, Aguasantas también reflexiona sobre el momento vital en el que se encuentra. “Mamá, ¿no crees que debería tenerlo ya con la edad que tengo?”, le pregunta, a lo que su madre responde con espontaneidad: “Joder, ya ves, y dos más”. Entre risas, Aguasantas le contesta: “Tampoco te pases”.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ también hace una comparación que añade aún más significado al momento: “A la edad que yo tengo ahora tú me tuviste a mí, con 33 años”. Esto emociona profundamente a su madre, que había olvidado por completo a qué edad tuvo a su hija.

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“En mi vida pensé que te iba a ver embarazada”, le dice su madre en su estado de incredulidad. Una confesión cargada de sinceridad que refleja todo lo vivido por Aguasantas en el pasado. “Yo tampoco, todos mis hermanos tienen un montón de hijos y yo no”, reconoce ella. Y es que no solo ha pasado por un aborto, si no que ni ella misma se veían preparada para ser mamá.

El momento se vuelve aún más especial cuando Aguasantas le enseña la primera ecografía. Su madre, entre risas, reconoce que no distingue nada. “Claro mamá, es que todavía es muy pequeño, no está formado”, le explica ella con ternura. Aun así, su madre no duda en lanzar su apuesta: “Yo creo que puede ser una niña”.