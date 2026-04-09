Lidia González 09 ABR 2026 - 18:13h.

Anabel Hernández saca la cara por la concursante de ‘Supervivientes’ tras los comentarios negativos por su participación en el reality

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Teresa Seco está suscitando un gran debate debido a su paso por Honduras y el concurso que está realizando, tanto es así que su entorno ha decidido hablar. Anabel Hernández, expretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, amiga de la influencer, estalla contra las críticas que está recibiendo por su participación en ‘Supervivientes’. Cansada de todo, la creadora de contenido da un golpe sobre la mesa y se enfrenta a aquellos que están cuestionando a su amiga. ¡Dale al play y descubre los detalles, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Nicole Delgado ha sido la encargada de contar, en el programa de ‘En todas las salsas’, la tensa conversación que ha mantenido con ella. “Es una chunga”, asegura contundentemente la colaboradora del videopodcast, que no ha dudado en desvelar el contenido completo de sus mensajes con la que fuera pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La concursante de ‘Supervivientes’, que se ha roto al pensar en las personas a las que echa de menos, se convierte en el centro de debate del programa por su polémica trayectoria en el reality.

La polémica participación de Teresa Seco en ‘Supervivientes’

Después de que Nicole Delgado desvele todos los detalles sobre la tensa conversación que ha mantenido con Anabel Hernández, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han entrado de lleno para hablar de la polémica participación de Teresa Seco en ‘Supervivientes’ y no se cortan. “Está allí por rellenar, le falta personalidad”, asegura tajantemente John Kha. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tienen que decir en el plató del videopodcast, en Mediaset Infinity!