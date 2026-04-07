Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 10:00h.

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Los habitantes de Playa Derrota se han sincerado y han revelado qué es lo que más echan de menos de España durante su participación en 'Supervivientes 2026'. Algunos se han emocionado y han acabado entre lágrimas, como ha sido el caso de Teresa Seco, y otros se han lanzado a reflexionar sobre sus vidas, como ha hecho Almudena Porras. ¡Tienes todas sus respuestas en vídeo, dale al play!

Teresa Seco

En el vídeo que encabeza este artículo, una de las nominadas de esta semana, Teresa Seco, rompe a llorar al confesar qué es lo que más extraña de su vida anterior a su participación en el reality más extremo de la televisión. "Estoy muy sensible hoy", ha confesado la amiga de Lola Lolita, que ha añadido qué mensajes le gustaría enviarle a su novio y a su madre.

Ivonne Reyes

La otra nominada de Playa Derrota ha revelado que echa mucho de menos a su hijo Alejandro, que acaba de cumplir 26 años y que participó en 'Supervivientes' en 2020, edición en la que se convirtió en el segundo expulsado y que acabó ganando Jorge Pérez.

Almudena Porras

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que se lleva dos importantes aprendizajes a raíz de pensar en lo que más echa de menos en los Cayos Cochinos y ha mencionado a su novio, Borja Silva, en su respuesta, que tienes en el siguiente vídeo:

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Alvar Seguí

"¡Nada, nada de nada! ¡Yo estoy aquí encantado!", ha bromeado Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que ha explicado que sí que hay una cosa que echa de menos dentro de lo feliz que está siendo en los Cayos Cochinos como concursante de 'Supervivientes 2026'. Su respuesta al completo, en este vídeo:

Gerard Arias

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha tenido ninguna duda al responder a la pregunta y en su respuesta ha añadido cuál es el primer plan que quiere hacer cuando acabe su participación en 'Supervivientes 2026':

Darío Linero

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que se ha dado cuenta que hay muchas "cosas del día a día" que no valoraba y que ha aprendido a hacerlo al no poder realizarlas en los Cayos Cochinos:

Darío Linero también ha confesado que "el pensamiento más recurrente" que tiene desde que está en Honduras es que le gustaría viajar para conocer nuevos lugares: "He estado hablando con mis compañeros y todo el mundo ha visto otros países y otras culturas y yo no he visto nada, he estado toda mi vida trabajando y quiero ver lo que es el mundo".

Toni Elías

El piloto ha mencionado la lista de personas que más echa de menos desde que está en Honduras y ha revelado cuál es su pensamiento más recurrente: "Quiero reconectar con el pasado".

La respuesta de Paola Olmedo antes de ser expulsada

Antes de marcharse de Honduras como la tercera expulsada de la edición en un duelo frente a Ivonne Reyes, Paola Olmedo respondió a la misma pregunta que sus compañeros y, además de mencionar a sus tres hijos, citó a sus padres.

Es de las pocas veces que la exmujer de José María Almoguera y exnuera de Carmen Borrego ha mencionado a su padre en televisión. También ha revelado que extrañaba mucho su trabajo como esteticien y manicurista: "¡Me encanta mi trabajo!".