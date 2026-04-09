Ana Carrillo 09 ABR 2026 - 17:44h.

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Ayer Jessica Bueno confesó en 'El tiempo justo' que había llamado a Kiko Rivera tras ver su Scoop en '¡De viernes!' para mostrarle su descontento por lo que había dicho sobre ella y hoy ha sido Irene Rosales la que ha desvelado que le ha escrito un mensaje al padre de sus hijas para decirle que, por su parte, quiere ponerle fin a su conflicto mediático. Así se lo ha contado a Joaquín Prat:

En el programa de las tardes de Telecinco, Irene ha reaccionado a las risas de Kiko al preguntarle un reportero por las declaraciones que hizo ella en su debut como colaboradora el pasado martes. Ha sido entonces cuando Alexia Rivas le ha preguntado a su compañera si no le parece curioso que el primo de Anabel Pantoja haya cambiado su forma de actuar de manera radical a raíz de dar comienzo su relación con Lola García.

"Yo no voy a decir que sea Lola porque a mí me parecería también muy injusto... Yo también he estado en esa posición en la que a mí se me señalaba por absolutamente todo y no voy a decir que sea Lola porque Kiko tiene 43 años y es muy adulto para tomar sus propias decisiones, pero es cierto que creo que ha tenido otros puntos de vista totalmente diferentes", ha comenzado diciendo la que fuera concursante de 'GH VIP', cuyas declaraciones al completo sobre Lola tienes en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!