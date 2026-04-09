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Amador Mohedano ha rechazado el acto de conciliación que Kelly Mor, con quien tuvo una relación esporádica en 2013, le solicitó tras unas declaraciones que hizo sobre el suceso del ático de Chipiona en agosto de 2025.

Las imágenes de Amador Mohedano saliendo del juzgado visiblemente enfadado

El hermano de Rocío Jurado ha sido captado a la salida de los juzgados de la localidad gaditana con un rostro serio. Kelly Mor entraba en directo en 'El tiempo justo' y daba los detalles del posible cabreo de Mohedano. "Se ha enfadado porque él esperaba encontrarme allí y pedirme un pequeñito perdón, pero en la intimidad", dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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Mor cree que "se podría haber arreglado" el conflicto legal. Esta le pide una rectificación pública de sus palabras y 10.000 euros por el daño que le ocasionaron. "Se podría haber arreglado pero de esta manera, con esta prepotencia, de que lo va a solucionar él sin que medien jueces... creo que es el mosqueo que tiene", apostilla.

Kelly Mor asegura que Amador Mohedano "ha tenido mucho tiempo para reflexionar" tras unas declaraciones insistiendo en que su 'amiga' apareció "desnuda" en el ático. "Tengo más grabaciones de él, de su canal, que después del día 4 de agosto, el 19 fue a decir lo mismo, pero otra versión que no os voy a contar. Me la guardaré para el juez", comparte.