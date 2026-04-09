Miguel Salazar Madrid, 09 ABR 2026 - 17:43h.

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Más de 300 vecinos del barrio barcelonés del Buen Pastor han salido a la calle para pedir la libertad inmediata de prisión de Pepe, un hombre en silla de ruedas que atacó con un cuchillo a un ladrón que pretendía robarle su cadena.

El individuo, que depende de una botella de oxígeno para vivir, tuvo una rápida reacción mientras tomaba el sol en la calle. En el focejeo asestó una puñalada mortal al ladrón, que terminó muriendo. Tras ello, un juez enviaba a prisión a Pepe por riesgo de fuga.

Joaquín Prat se ha pronunciado sobre el polémico caso en 'El tiempo justo'. "Muchos de los vecinos se preguntan: '¿cuál es el límite de la legítima defensa?' El vulnerable soy yo, el delincuente multirreincidnete es la víctima, la que luego se convierte en víctima, pero el que va a la cárcel soy yo", analiza el periodista.

María Teresa, amiga de Pepe: "Es un hombre normal"

María Teresa, una amiga del hombre, entraba en directo y aseguraba que Pepe "es un hombre normal". "Es padre, abuelo, amigo... ha tenido mala suerte en la vida", comparte. Además, comentaba que "no se escaparía" tras el suceso. "La ley es la ley, pero al menos en su casa custodiado... y luego ya lo que Dios quiera", agrega.

Prat ha sido tajante ante el caso. "Con todos los respetos, ¿a dónde se va a fugar?", lanza el presentador del programa de Telecinco.