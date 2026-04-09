Lidia González 09 ABR 2026 - 15:40h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ habría solapado su relación con Cristina Porta y Anita Williams, según Nuria MH

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Nuria MH se sienta frente a las cámaras de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre una de las relaciones más conocidas de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido desvela que Montoya ha jugado a dos bandas con Cristina Porta y Anita Williams. El andaluz parece que ha vuelto a encontrar el amor gracias a la catalana, pero habría solapado ambas relaciones en los inicios de su romance. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ está muy cansada de algunas cosas que se están diciendo y ha querido sacar a la luz toda la verdad. Nuria tiene una estrecha amistad con Anita Williams desde hace siete años, por lo que ha vivido toda la relación de los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’. “Ha estado a la vez con ella y con Cristina Porta”, asegura la creadora de contenido.

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“Anita se enteró hace poco”, afirma la influencer. Sin embargo, parece ser que toda esta información va mucho más allá y ha querido desenmascarar a Montoya, a quien asegura que solo le importa su imagen: “Se ha enterado de muchas cosas, de que ha ido hablándole a más chicas”.

Nuria MH desvela cuál es la situación actual de Anita Williams y Montoya

Nuria MH tiene una gran relación con Anita Williams y conoce todos los detalles sobre el momento que está atravesando la que fuera concursante de ‘Supervivientes’. La creadora de contenido desvela cuál es la situación actual de Anita Williams y Montoya y si ha habido algún acercamiento entre ellos tras todo lo que ha pasado.

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Nuria MH saca a la luz sus conversaciones con Montoya

Nuria MH también ha querido hablar de un episodio que vivió en su último encuentro con el andaluz y no se ha cortado a la hora de explicar todo lo que sucedió. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ aclara cuál es su verdadera relación con Montoya y deja a los colaboradores sin palabras al sacar a la luz el contenido íntegro de sus conversaciones con él. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido entre ellos, en Mediaset Infinity!