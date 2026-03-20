Lorena Romera 20 MAR 2026 - 12:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado que pasará por quirófano de forma inminente

Anita Williams responde a las críticas que ha recibido por su dedo amputado: "Estoy cansada"

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Anita Williams acaba de anunciar su inminente paso por quirófano. Lo ha hecho después de quitarse la venda y enseñar su dedo amputado por primera vez. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se está tomando con la mejor filosofía posible el accidente que sufrió en 'GH DÚO', costándole una parte del dedo corazón de su mano izquierda.

Hace apenas unas horas, la influencer catalana, de 28 años, compartía en su perfil de Instagram un vídeo en el que contaba todos los detalles de su dedo: desde su ingreso en el hospital y su paso por quirófano, pasando por las secuelas que sufre y la rehabilitación que tiene que hacer ahora para recuperar del todo la movilidad.

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Y, en medio de todo este revuelo mediático después de aparecer por primera vez sin la venda que la había acompañado durante estas semanas, Anita Williams ha comunicado su inminente operación. Se trata de un motivo que nada tiene que ver con la amputación de su falange. A través de sus stories de Instagram, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Montoya -donde rompieron su relación- ha explicado lo que le ocurre.

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El equipo médico al que ha acudido la madre de Thiago ha determinado finalmente la necesidad de esta intervención quirúrgica al comprobar la desviación de su tabique nasal, llegando a comprometer su función respiratoria. "El otro día estuve en el médico para mirar eso y me dijo que no sabe ni cómo puedo respirar bien con el tabique tan torcido y que teníamos que operar", le ha contado a sus seguidores.

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"Estoy muerta de miedo"

La fecha programada para su paso por quirófano es el próximo 12 de mayo. "Estoy muerta de miedo por si me queda una nariz que no es la mía porque de estética no quiero que me toquen nada", ha señalado Anita Williams.