Nuria MH no solo ha hablado de las infidelidades de Adrián Creus en su primera visita a 'En todas las salsas'. La que fuera concursante de 'GH VIP' se moja en todos los temas del programa y hace una importante confesión sobre una concursante de ' Supervivientes '. La creadora de contenido habla de su desconocida amistad con Anita Williams y destapa su pasado en común con la catalana.

"Cuando he estado mal, siempre ha estado la primera ", señala la invitada al programa, la cual deja claro que tiene una estrechísima relación con la exnovia de Montoya . Nuria MH reconoce que siempre se ha sorprendido mucho de ver lo buena amiga que es Anita Williams y habla muy emocionada de su amistad. Además, la exconcursante de 'El tiempo del descuento' opina sobre el paso de su amiga por Honduras y revela ella iría a Cayos Cochinos. ¡No te pierdas lo que opina de su concurso!

Del mismo modo que reconoce que Anita Williams está haciendo un buen concurso en 'Supervivientes', Nuria MH confiesa que no opina lo mismo de lo que pasó en República Dominicana. La creadora de contenido explica que no le pareció bien lo que hizo en 'La isla de las tentaciones'. "Está un poco feo de lo que ha hecho, se lo dije la primera", señala Nuria MG, la cual no duda en asegurar que ella mismo le comentó a la catalana que se había pasado de la raya.