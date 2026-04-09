Steisy acude a una clínica estética para someterse a un endolift facial

Natalia Sette 09 ABR 2026 - 18:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se somete a un nuevo retoque estético para quedarse con la "cara estirada"

Patricia Steisy desvela su talla actual tras su impactante cambio físico

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Steisy se realiza un nuevo retoque estético. La exconcursante de ‘Supervivientes’, que en los últimos meses ha sorprendido a sus seguidores con su impactante cambio físico , ha decidido acudir a una clínica estética para someterse a un endolift facial. La influencer devela cómo es el procedimiento y por qué quiere hacérselo.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha sido siempre muy sincera en cuanto a sus retoques y operaciones estéticas. Esta vez no iba a ser menos. Steisy llega a su clínica con fianza, cámara en mano, con la intención de grabar todo el procedimiento. “Ya estoy preparada para lo que me van a hacer”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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En los videos se la ve con una bata y un gorro quirúrgico, completamente preparada para la intervención. “No duele nada, lo notas pero no puede porque te ponen tu anestesia local”, ha aclarado antes de contar qué va a realizarse. Steisy ha hablado en varias ocasiones últimamente de lo feliz que se encuentra con su cuerpo actualmente, sin embargo, sigue habiendo alguna que otra cosita que le gustaría mejorar.

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Una de ellas es la forma de su cara. “Me voy a hacer un endolift, eso lo que hace es que te estira toda la cara con un láser”, ha explicado con total honestidad. Un endolift es un tratamiento que utiliza tecnología láser de última generación para estimular la producción de colágeno y remodelar tejidos faciales y corporales.

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Es un procedimiento no quirúrgico que tiene el objetivo de tonificar, rejuvenecer y hacer más firme la piel. El resultado que busca Steisy es una piel más tensa. Para ello, el láser produce calor controlado que estimula la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y firmeza. “A los tres o cuatro meses vas a notar un resultado…Eso es lo que yo quiero, estar muy estirada”, ha asegurado con una risa en la cara.

La creadora de contenido también ha compartido un vídeo donde se observan los materiales que se utilizan para este tipo de intervención. Una vez ha terminado el procedimiento, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ aparece en cámara con la mentonera, una banda de compresión imprescindible durante las primeras 72 horas para reducir la inflamación y el edema

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“Ahora parezco una monja roba niños”, ha dicho sobre su aspecto con la mentonera. Aunque los resultados del endolift son casi instantáneos, el aspecto final no llegará hasta dentro de seis meses. El precio del tratamiento en España oscila generalmente entre 1.200 € y 3.000 € por zona.