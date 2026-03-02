Lorena Romera 02 MAR 2026 - 16:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha perdido nueve tallas, pero reconoce que no lleva unos hábitos saludables

Patricia Steisy, tras perder 50 kilos en cinco meses: "Estoy más delgada que cuando salí de Supervivientes"

Patricia Steisy ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir nuevas imágenes de su cambio físico. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y concursante de 'Supervivientes', continúa adelgazando y mostrando orgullosa su evolución a través de las redes sociales. En esta ocasión, la influencer de Granada, de 34 años, ha revelado la talla que tiene tras adelgazar más de 50 kilos en cinco meses.

Con la sinceridad que la caracteriza, la pareja de Pablo Pisa -con quien es madre de Athenea- ha reconocido que, aunque está muy orgullosa de su proceso y creía que nunca lo lograría, prefiere no hablar públicamente de su dieta, ya que es algo en lo que no quiere ser referente para quienes la siguen. Han sido siete meses de disciplina y constancia que le han servido a la creadora de contenido para lograr una increíble transformación física.

A través de sus stories de Instagram, la televisiva ha compartido nuevas fotos de su imagen actual, con de 50 kilos menos que hace unos meses. Una pérdida de peso que le ha servido para poder enfundarse en el vestido que lució en su primera vez en televisión, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Consciente de que son muchos los que tienen los ojos puestos en ellos, deseosos por saber los secretos de su cambio físico, la andaluza se ha sincerado sobre el momento que atraviesa.

Y es que Steisy, que hace unos días reconocía que se siente "más guapa que nunca", es consciente de dónde están los límites saludables. Por eso, aunque ha compartido un dato que sus seguidores querían saber desde hace tiempo, la de Granada ha preferido guardarse otros aspectos de su evolución. "Sigo en mi proceso, cada vez más despacio... Pero no estaría saludable si bajase más de la talla 36, que es la que tengo ahora", ha señalado.

"Pensé que no lo conseguiría nunca: pasar de una talla 52 a una 36, pero aquí estoy... Después de unos siete meses, con mi objetivo cumplido. Si yo he podido, ustedes también. Y sin utilizar medios agresivos, solo con dieta y fuerza de voluntad", ha puntualizado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que aunque asegura que come "lo más sano que puede", sí que prefiere evitar entrar en detalles de su dieta.

Steisy no recomienda seguir su dieta

"No voy a poner aquí mi alimentación porque considero que no es nada equilibrada ni un ejemplo a seguir, así que no quiero mostrarla para que nadie se copie ni se confunda", ha señalado Patricia Seisy, consciente de la "responsabilidad" que tiene y que ejerce ante sus seguidores, que ya son más de 487.000 en Instagram.

Su cambio físico, de una talla 52 a una 36, es, sin duda, el reflejo de su voluntad, esfuerzo y disciplina. Y es con eso con lo que quiere que se queden sus followers. De ahí que esquive hablar de su hábitos alimenticios, que ella misma considera que no son todo lo saludables que deberían. Pese a todo, la granadina utiliza su altavoz para servir de ejemplo a quienes puedan necesitar este mensaje de aliento para iniciar una nueva etapa, centrada en el amor propio y en el bienestar, a todos los niveles.