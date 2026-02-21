Equipo Outdoor 21 FEB 2026 - 11:00h.

La extronista de 'MyHyV' ha confesado cómo está viviendo la maternidad real y cómo se las apaña para cumplir con todos sus compromisos

Patricia Steisy continúa adelgazando tras perder 50 kilos en cinco meses: "Estoy más delgada que cuando salí de 'Supervivientes'"

La vida de Patricia Steisy cambio por completo cuando se convirtió en madre de la pequeña Athenea. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a través de sus redes sociales, ha confesado cómo está viviendo la maternidad real, y cómo se las apaña para cumplir con todos sus compromisos.

Una seguidora ha escrito a la influencer por Instagram para preguntarle sobre su organización. Cómo lograba equilibrar el trabajo y la crianza, teniendo en cuenta su trabajo, donde los viajes y eventos ocupan gran parte de su agenda. La respuesta de la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha definido a todas las madres trabajadoras: "Desde que di a luz me convertí en un todoterreno", ha asegurado con firmeza.

La influencer ha reconocido que compaginar ambas facetas es un reto constante, especialmente ahora que su pareja, Pablo Pisa, inauguró en octubre su centro de estética avanzada. Este proyecto profesional, aunque es un paso de gigante que les llena de ilusión, también supone una carga extra de responsabilidad y muchas horas fuera de casa, lo que añade una dificultad añadida a la logística familiar y al tiempo en pareja.

Además la creadora de contenido ha confesado que su hija es una niña muy activa: "No se entretiene con tele ni nada, hay que jugar con ella y prestarle la atención que un bebé se merece", ha explicado. Para Steisy, estos primeros años son cruciales porque el cerebro del bebé, ella misma dice que: "es una esponja", y está dispuesta a "darlo todo" aunque eso signifique terminar el día agotada.

Con esta sinceridad, la de Granada deja claro que su prioridad absoluta es el bienestar de su hija. Aunque ella misma confiesa que "no se ni cómo lo hago", pero tiene claro que el tiempo con la pequeña es sagrado.

Patricia Steisy demuestra así a su comunidad que, a pesar del sacrificio que conlleva la conciliación, su mejor papel es el de madre. Al anteponer siempre la crianza y el amor hacia Athenea por encima de todo, se ha convertido en un referente para todas aquellas madres que, día a día, luchan por sacar tiempo de calidad para sus hijos.