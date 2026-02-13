Steisy y Pablo Pisa aparecen públicamente por primera vez tras su reconciliación

Natalia Sette 13 FEB 2026 - 19:03h.

La pareja de enamorados acude a un evento por primera vez tras su reconciliación

El motivo por el que Patricia Steisy y Pablo Pisa no han podido abandonar Londres y regresar a España

Steisy y Pablo Pisa reaparecen públicamente tras confirmar su reconciliación. Hace alrededor de tres meses que anunciaron que se daban una segunda oportunidad y la pareja ha acudido a un evento y ha hablado ante las cámaras por primera vez desde que decidieron retomar su relación.

“Estábamos un poco desaparecidos en la Sierra, hace tiempo que no veníamos a un evento”, ha comenzado diciendo Pablo en una entrevista en la alfombra de los premios a los que asistieron. Lejos del foco mediático, ambos han estado centrados en reconstruir su historia de amor y en su vida con su hija y sus mascotas.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ y el arquitecto no han ocultado que este último año ha sido una auténtica montaña rusa. “Estamos trabajando mucho, con un bebé y dos perritos”, ha señalado el influencer con total honestidad. A su hija en común se suma que ambos son empresarios con proyectos profesionales importantes y el deseo de que su relación salga bien.

Con sinceridad, Steisy ha resumido todo lo vivido durante la entrevista: “En un año nos pasó de todo, un bebé, una separación, la casa, una reconciliación, problemas y alegrías”. Y es que hace apenas unos meses parecía que su historia había llegado a su fin. Tras seis años juntos, anunciaban su ruptura en junio, asegurando que no había terceras personas y que la decisión se había tomado desde el respeto.

Sin embargo, el destino les tenía preparada otra oportunidad. La inesperada muerte de la madre de Pablo Pisa fue el punto de inflexión que les llevó a reencontrarse cuando más lo necesitaban. El apoyo incondicional de Steisy en ese momento tan delicado volvió a unirlos y parece que tomaron la decisión correcta.

En su reaparición pública, la pareja ha irradiado complicidad y cercanía. Tanto es así que la presentadora del evento no ha podido evitar comentar: “Se os ve con luz”. Ambos han sonreído y asentido, estando muy de acuerdo con ella. La pareja coincide en que volver fue la mejor decisión de pudieron tomar.