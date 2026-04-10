Natalia Sette 10 ABR 2026 - 10:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recibe un aluvión de comentarios negativas al hacer un video preparándose para El Bando de la Huerta

El reto de Guille Valle, marido de Susana Molina: recaudando dinero para poder llevarla a cenar a un "sitio caro"

Compartir







Susana Molina se ha tenido que enfrentar a una nueva oleada de críticas . La que fuera exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes para ella: El Bando de la Huerta. Una festividad típica de su lugar natal, Murcia. Sin embargo, lo que sería un simple ‘prepárate conmigo’ se convirtió en un contundente ataque hacia la influencer por no respetar la vestimenta.

Aunque la exconcursante ‘Gran Hermano’ tiene fuertes lazos con Andalucía, y se viste cada año de flamenca , la realidad es que ella es de Murcia. Este año ha decidido asistir al Bando de la Huerta, una fiesta tradicional que inaugura las Fiestas de Primavera, normalmente el martes siguiente al Domingo de Resurrección.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina explica el motivo por el que no se operaría la nariz a pesar de planteárselo

Consiste en un gran desfile y celebración popular que rinde homenaje a la huerta murciana y sus costumbres: peñas y grupos visten trajes regionales, muestran labores y oficios tradicionales, reparten productos típicos, y acompañan carrozas, música y bailes folklóricos. Aunque no pensaba ir este año, al final la influencer se animó y quiso compartir un video de cómo se preparaba para la ocasión.

“No esperaba decir esto este año: prepárate conmigo para El Bando de la Huerta”, ha comenzado diciendo la murciana. Primero enseña el maquillaje y el peinado que se ha hecho, un recogido clásico y sencillo. “Llevo un traje muy especial que se merecía un recogido y nada de pelo suelto”, ha aclarado Susana. Para ella, el traje elegido es perfecto para la ocasión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Cómo es esta maravilla, es una camisa que imita a las del siglo XVIII”, ha dicho mientras se pone la camida. Sin embargo, sus seguidores no opinan lo mismo. “Vas disfrazada con una tela de cortina barata”, le ha escrito una usuaria. Otra va incluso más allá y critica el traje completo. “El traje regional de Murcia no es ese, estos trajes llamados zagalejos son un quiero y no puedo del refajo de huerta que es muchísimo más caro. Dejar de inventar y más respeto a las tradiciones”, ha puesto tajante.

“Esto es el protagonista de todo el traje y mirad qué preciosidad. Es un zagalejo, yo todos los años llevaba un refajo pero este año quería probar”, ha dejado claro la influencer. Aún aqqsí, no ha sido suficiente para convencer a sus seguidores murcianos, que consideran que el cambio en la parte de abajo del traje no es adecuado. “Qué manera de destrozar nuestra cultura”, ha escrito furioso un seguidor.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Otros internautas no comprenden por qué este año sí ha querido participar en las fiestas tradicionales murcianas y otros años no les ha dado ningún tipo de importancia aún siendo de ahí. “No entiendo porque ahora quieres ser “doña sardina” cuando siempre estás renegando de tu tierra… Hay que ser coherente con lo que se piensa”, ha lanzado una seguidora.

Ser Doña Sardina en Murcia es un alto honor honorífico que representa a una mujer destacada del ámbito cultural, social o artístico, elegida por la Agrupación Sardinera para apadrinar el Entierro de la Sardina. Y es que Susana publicó el video del ‘prepárate conmigo’ en sus ‘stories’ con la frase: “Intentando ser Doña Sardina 2027”. La creadora de contenido no ha reaccionado todavía a la oleada de críticas recibidas.