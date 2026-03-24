Susana Molina explica el motivo por el que no se operaría la nariz a pesar de planteárselo

Natalia Sette 24 MAR 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta por qué ha decidido no operarse la nariz a pesar de no tenerla "perfecta"

Susana Molina recibe una carta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por no cumplir con la ‘Ley Influencer’

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Susana Molina ha vuelto a demostrar su gran naturalidad en redes sociales. La ganadora de ‘Gran Hermano 14’, que recientemente ha desvelado el dineral que se ha gastado en su nueva casa con su marido, ha querido ahora abrirse con sus seguidores y explicar el motivo por el que no se operaría la nariz a pesar de planteárselo

A través de un divertido reel en Instagram, la influencer lanzaba una pregunta directa: “¿Y si me opero la nariz?”. Sin embargo, lejos de tratarse de una duda real o una decisión que se esté planteando tomar, el vídeo daba un giro claro con una respuesta contundente: “NO”. No es la primera vez que la creadora de contenido habla de inseguridades o complejos tan abiertamente.

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Para reforzar su mensaje, Susana acompañaba el vídeo con imágenes de mujeres icónicas que han hecho de sus rasgos distintivos una seña de identidad. Entre ellas, Lady Gaga, Úrsula Corberó, Carolyn Bessette-Kennedy o Sarah Jessica Parker. Todas ellas comparten un rasgo común: no encajan en el canon clásico de nariz “perfecta”, pero precisamente ahí reside gran parte de su atractivo.

En sus stories, la influencer añadía un toque de humor al asunto: “Mi nariz torcida y yo hemos pedido consejo a unas amigas”, ha escrito en referencia a estas celebridades, dejando claro que esta reflexión va mucho más allá de lo superficial.

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La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. Muchos han aplaudido su postura y le han animado a mantenerse fiel a sí misma. “Tienes unos ángulos preciosos”, ha comentado una usuaria. Otra le ha escrito sobre la personalidad que le da tener una nariz “diferente”: “Serías una más. Ahora eres tú y tienes personalidad, así eres bella”.

Uno de los mensajes más destacados hacía referencia a la presión social: “Noooooo por favor!!! Sé que es ironía, pero siempre pienso en la obsesión que percibo con operarse la nariz, y te tengo a ti como referencia de tía híper guapísima y especial sin tener que operársela”.

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Con este video, Susana Molina no solo expone su lado más personal, sino que lanza un mensaje claro: la belleza no debería estar ligada a un molde único. En un mundo donde cada vez más rostros tienden a parecerse, ella apuesta por lo contrario, resaltar aquello que la hace diferente.