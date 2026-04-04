Natalia Sette 04 ABR 2026 - 18:00h.

El marido de Susana Molina pone en marcha una original iniciativa para su cita en pareja de los domingos

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Susana Molina y Guille Valle han convertido sus citas de los domingos en toda una aventura. El marido de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha puesto en marcha un divertido reto en el que el presupuesto de sus cenas lo deciden sus seguidores, algo que está generando cada vez más expectación.

La ganadora de ‘Gran Hermano 14’, que recientemente se sinceraba sobre sus planes de maternidad , tiene un objetivo claro: que su marido la lleve a DiverXo, el exclusivo restaurante del chef David Muñoz. “Mi objetivo es que este señor me lleve a DiverXO”, ha bromeado Susana. El conocido restaurante cuenta con menús que pueden alcanzar los 700 euros. “Quiero que se arruine”, ha añadido entre risas.

Para conseguirlo, el empresario ha querido involucrar a sus seguidores. “El otro día me salió este trend así que vamos a ponerle un toque de humor a nuestra cita de los domingos. Lo que me gaste en la próxima cena lo decidís vosotros”, explicó Guille el primer día del reto.

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El funcionamiento es claro: cada persona que se suma al reto aporta simbólicamente un céntimo al presupuesto total. Así, cuanto más crece el número de participantes, mayor es el dinero que pueden gastar en su siguiente cita.

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El primer día fue de lo más humilde. Cómo fue el día que inició todo, la cita tuvo que ser sin cena. La pareja se fue de paseo junto a sus perritos y cenaron en casa para no gastar dinero. En la segunda cita, todo comenzó a ponerse interesante. “Desde el día uno se han sumado 860 personas”, contaba en el video. Por tanto, el presupuesto fue de 8,60€.

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Con ese dinero, acabaron cenando en McDonald’s y compartiendo un menú para los dos. “Mi idea no era compartir”, comentó divertida Susana en la publicación. En el tercer día, el presupuesto siguió subiendo. “Desde el día 1 se han sumado 1730 personas”, explicó Guille. Con 17,30 euros, decidieron preparar una cena en casa.

“Nos ha llegado para una buena pasta, aunque no en un italiano”, aclaró con humor. El menú incluía pasta con tomate, pecorino y guanciale, además de un Kinder Bueno de postre. “Tuvimos que echar para atrás las guindillas, casi me muero de la vergüenza”, confesó Susana. Se les iba del presupuesto y tuvieron que improvisar.

En la cuarta cita, el plan dio un giro. “Desde el inicio se han sumado 2417 personas”, han explicado. Con 24,17 euros, decidieron apostar por un plan más sentimental. “Como todavía no me llegaba para un sitio guay he decidido que vamos a potenciar la localización”, ha dicho Guille. La llevó a su futura casa, que aún está en construcción , tras pasar por Udon a por comida para llevar.

“Todo muy bien con estos planes sentimentales pero quiero ponerme un tacón y que me lleve a sitios caros”, ha confesado entre risas Susana. Todo dependerá si la cuenta de Instagram de Guille Valle sigue aumentando en seguidores ¿Conseguirá llevar a su mujer a DiverXo?