Lara Guerra 10 ABR 2026 - 19:18h.

Compartir







Ágatha Ruiz de la Prada conecta con 'El tiempo justo' para desvelar todos los motivos por los que se ha visto obligada a derribar su piscina de Mallorca. Y es que la diseñadora, que se encuentra en México, se ha mostrado muy molesta por lo ocurrido ya que, deja claro que su piscina entraba dentro de la legalidad previa a la ley de costas.

En primer lugar, la diseñadora explica que "la piscina se legalizó. Ha tenido un montón de permisos, yo estaba pagando 6.000 euros al año; era una piscina que era la más bonita del mundo. Y la verdad que yo ya hacía 4 años que no la llenaba por lo que he estado todo el día en el mar, porque está al lado".

Ágatha Ruiz de la Prada: "Es Kafikiano necesitar permisos para todo"

Sobre su demolición, la diseñadora explica que "la piscina no está en la concesión, lo tumbó un independista de Mallorca, pero llegó la juez que debió ser simpatizante. Si yo ahora hiciese algo en la piscina se necesita un permiso del Gobierno, del Ayuntamiento...es Kafkiano. Tengo un permiso para hacerme una desde hace 3 años y aún no me han dado una respuesta."