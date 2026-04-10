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Kiko Rivera ya tiene claro lo que va a hacer en los próximos meses. Según ha podido saber el colaborador de 'El tiempo justo' Miguel Frigenti, el hijo de Isabel Pantoja va a aportar dinero al proyecto en el que se ve inmersa su nueva ilusión, Lola García.

"Ahora está mirando una tercera academa en Méntrida. Ya han visto varios lolales, Kiko le va a ayduar económicamente a Lola a montar esta academia", informa el colaborador como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

¿Es la razón por la que existen batallas económicas con Irene Rosales?

Según las palabras de Frigenti, esta decisión podría "coincidir" con el "discurso" de Kiko Rivera, quien ha hablado ya de batallas económicas con Irenes Rosales en el programa '¡De viernes!'. "Cuando te pagan todo, se vive muy bien", dijo el DJ.

Recordemos que Lola, la nueva pareja del hijo de Isabel Pantoja "tuvo un problema" con su primera academia de baile. Tuvo un juicio con el propietario de aquél local y terminó poniendo "una segunda academia" en Villaviciosa de Odón. Según frigenti, en esta academia colabora Omar Montes -con quien tuvo una relación García- y ahora la novia de Rivera busca un tercer local donde seguir dedicándose profesionalmente al baile.