El tierno plan de Adara Molinero y Fani Carbajo junto a sus hijos

Natalia Sette 10 ABR 2026 - 09:00h.

Las exconcursantes de 'Supervivientes' pasan la tarde juntas con sus hijos, Martin y Victoria y dejan atrás todos sus conflictos

Fani Carbajo responde a las críticas por llevar a su hija a un colegio privado

Compartir







Adara Molinero y Fani Carbajo parecen haber dejado atrás todos sus conflictos. Las exconcursantes de ‘Supervivientes’ han protagonizado varios enfrentamientos en televisión y tensos cara a cara en los que dejaron claro que amigas no eran y que jamás lo serían. Parece que su relación ha dado un giro de 180ºC y ahora comparten tiernos planes juntos a sus hijos.

El origen de su enemistad nunca ha estado muy claro. Adara la acusaba de hablar mal de ella e inventarse cosas y Fani aseguraba que la madrileña era una mentirosa. Con estos pensamientos mutuos, ambas se convirtieron en concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’ y se vieron forzadas a convivir durante largas semanas.

Su estancia en Honduras fue una montaña rusa. Hubo momentos de mucha tensión, llegando incluso a alzarse la voz y faltarse el respeto mutuamente. No obstante, las condiciones extremas propias de la experiencias las forzaron a acercar posturas y hablar con sinceridad sobre su relación.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo acude al hospital de urgencia con una brutal reacción días después de su operación por células precancerígenas

Parece ser que estas conversaciones fueron profundas y las dejó marcadas, pues a su regreso de Honduras, Fani dejó la puerta abierta a una reconciliación con la exconcursante de ‘Gran Hermano’. Y así ha sido, desde hace meses las influencer han ido dejando pistas sobre un posible acercamiento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Me gustas en redes sociales, comentarios en publicaciones de Instagram, y la confirmación final llegó con una bonita imagen que ha compartido Fani en sus ‘stories’. La madrileña no estaba teniendo un buen día, un peligroso incidente en su casa la había dejado muy preocupada y nerviosa. No obstante, la influencer encontró la mejor solución para sus males: quedar con Adara Molinero.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Mi tarde ha mejorado”, ha escrito en la imagen que ha publicado. En ella, se ve a Adara de espaldas de la mano de su hijo Martín, y al lado del pequeño, Victoria cogida de su mano. Una estampa muy especial que demuestra que su relación ahora está en calma. El plan elegido fue sencillo: un paseo por el centro comercial.

Con este gesto, las creadoras de contenido demuestran que, a pesar de sus diferencias en el pasado, han logrado encontrar la paz. Desde un lugar de madurez, las exconcursantes de ‘Supervivientes All Stars’ han conseguido dejar de lado todos los enfrentamientos y darse una segunda oportunidad, de momento, muy fructífera. Ahora solo queda ver si esta amistad se mantiene en el tiempo.