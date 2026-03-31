Natalia Sette 31 MAR 2026 - 20:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes', vive un aterrador episodio en su casa junto a su hija Victoria

Fani Carbajo sale de quirófano tras realizarse una conización y actualiza su estado de salud

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Fani Carbajo ha vuelto a llevarse un gran susto, esta vez no por su salud , sino dentro de su propia casa y junto a su hija pequeña, Victoria. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido con sus seguidores el angustiante momento que vivió tras originarse un pequeño incendio en su vivienda, provocado por una vela que tenía encendida en la entrada.

Todavía nerviosa, la influencer ha relatado cómo sucedieron los hechos. “No hemos salido ardiendo gracias a mis vecinos”, ha comenzado diciendo, visiblemente afectada. “Tengo ahora mismo unos nervios en el cuerpo”, ha confesado entre lágrimas abrazando a su hija Victoria. Fani ha explicado que todo ocurrió mientras estaba en casa con su hija antes de salir hacia el acuario.

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“Yo soy de poner velas y en mi entrada siempre tengo una y resulta que hoy he puesto una más grande”, ha contado. En ese momento, se encontraba en el salón “bailando y jugando con Victoria” cuando decidió levantarse a recoger unos vasos de agua. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

“Paso por la entrada y veo una pedazo de llama…”, ha relatado. La escena le hizo entrar en pánico de inmediato. “He entrado en pánico, he ido a por un trapo húmedo y salía más fuego de debajo del aceite”, ha explicado. Intentado solucionar el problema, parece que lo empeoró y la llamarada se hizo mayor.

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La situación se volvió aún más angustiante al estar su hija presente. “No sabía qué hacer, he ido corriendo al salón a coger a la niña y me he ido al vecino”, ha contado. Afortunadamente, la rápida actuación de sus vecinos fue clave para evitar una tragedia mayor. “Lo han conseguido apagar pero salía una llama enorme, encima justo donde tengo el papel pegado”, ha añadido.

Tras el susto, Fani ha enseñado cómo ha quedado su recibidor. Las imágenes muestran un importante destrozo: un gran pegote de cera y ceniza en el suelo, una figura decorativa rota tras caer por el incidente y el parqué completamente afectado por los restos del fuego.

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A pesar de que todo ha quedado en un susto, la influencer tiene claro que no quiere volver a pasar por algo así. “Qué susto me he llevado, no pienso poner más velas, se acabó”, ha sentenciado. Sus seguidores no han tardado en volcarse con ella y mandarle mensajes de ánimo tras la complicada situación. Todos están de acuerdo en que lo más importante es que ellas estén sanas y salvas.