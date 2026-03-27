Adara Molinero desvela las cosas que le critican como madre y que no va a dejar de hacer: “No pienso cambiarlo”

Natalia Sette 27 MAR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de las cosas que no piensa cambiar en su crianza con Martín a pesar de recibir comentarios negativos

Adara Molinero celebra una nueva etapa de su hijo de siete años

Compartir







Adara Molinero ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un vídeo sobre su maternidad. Tras hablar sobre cómo es encontrar pareja cuando eres madre soltera, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha desvelado las cosas que le critican como madre y que no va a dejar de hacer. Con este video deja muy claro cómo está educando a su hijo de 7 años, Martín.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha hablado en varias ocasiones sobre el método de crianza que está utilizando con su hijo en común con Hugo Sierra. Aunque ha dicho en varias ocasiones que le funciona y que ha logrado entablar una relación con Martín basada en la confianza, hay muchas personas que la han criticado. Ahora, ella misma expone qué cosas hacen más ruido entre sus ‘haters’.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero revela el avance con su hijo tras su problema de apego

“En esta casa no existen los castigos, estoy totalmente en contra y no sirven para nada”, ha comenzado diciendo. Adara está convencido de que los castigos llevan a un niño a obedecer por miedo y no a comprender las cosas. Es por ello que jamás ha castigado a su pequeño cuando ha hecho algo mal. “Creo que se puede poner límites pero de otra forma. Por ejemplo: hablándolo, agachándote mirándole a los ojos…”, ha continuado diciendo.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero se sincera sobre el sentimiento de culpa que tiene con su hijo

Otra cosa que tiene muy clara es el uso de los dispositivos en su casa: “No hay pantallas mientras comemos”. Esto no quiere decir que su hijo no pueda ver la televisión o jugar con la tablet pero debe respetar los horarios de comida. “Prefiero que conecte con nosotros y con la comida y no esté pendiente de la tele o del móvil”, ha explicado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero esto no es lo único que genera debate entre quienes siguen su día a día. Adara ha querido poner sobre la mesa otra de las críticas más frecuentes que recibe como madre, relacionada con la libertad que le da a su hijo a la hora de expresarse. “Otra cosa que me critican muchísimo es que le dejo vestirse como a él le guste”, ha confesado sin rodeos.

La influencer ha explicado que, desde que Martín es pequeño, ha intentado que sea él quien tome decisiones sobre su ropa. “Él se levanta por la mañana y elige su ropa. Vamos a un centro comercial, va a una tienda y le compro lo que a él le guste ya sea falda, pantalón, rosa o azul”, ha relatado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además, ha querido desmentir algunas de las teorías que surgen en redes sociales sobre su forma de educar. “Hay muchos mitos y muchas creencias sobre que le influencio o que simplemente le estoy copiando porque soy su madre y soy femenina pero no”, ha aclarado. Para ella, todo esto es mucho más sencillo: “Simplemente son sus gustos y lo que a él le apetece. Le dejo que sea libre y que pueda construir su propia identidad”.

Adara tiene muy claro el camino que quiere seguir en la crianza de su hijo. “No soy la madre perfecta pero sí que intento criar desde el respeto y no desde el control. Es súper importante criar conscientemente”, ha terminado concluyendo. Su comunidad no ha tardado en volcarse con ella y llenar el ‘post’ de comentarios muy positivos haciendo alusión a lo buena madre que es.