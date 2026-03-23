Natalia Sette 23 MAR 2026 - 16:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre las madres solteras que encuentran pareja

Adara Molinero habla del problema de apego que tiene con su hijo tras cumplir 7 años

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Adara Molinero continúa compartiendo con sus seguidores algunas de las reflexiones más personales de su vida. Después de compartir sus pensamientos sobre la culpabilidad en la maternidad o el sentimiento de apego, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido ir un paso más allá y hablar sobre cómo es encontrar pareja cuando eres madre soltera.

Ahora que su relación con Vicente Romero está más que consolidada , a la ganadora de ‘GH VIP 7’ le ha parecido oportuno hablar del papel de las parejas que llegan a la vida de madres con hijos. “Quería hablaros de un tema que muchas veces pienso y es cuando una mujer tiene hijos y conoce a una pareja”, ha comenzado diciendo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Adara ha puesto sobre la mesa una idea que está muy extendida en la sociedad. “Se suele decir que es muy generoso porque está cuidando al hijo de ella que no es de él”, ha explicado. Sin embargo, lejos de quedarse solo con esto, ha querido aportar otro punto de vista. “Sí que es cierto que es muy generoso por parte de él, pero también es muy generoso por la parte de ella que está dejando que él entre en su vida”, ha dicho con contundencia.

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Para la influencer, este tipo de relaciones implican un riesgo importante, especialmente para la madre. “En primer lugar, se está tomando el riesgo de que le pueda hacer daño a ella y a su hijo”, ha señalado. Pero no solo eso. Adara también ha destacado el vínculo que se crea entre el niño y la nueva pareja.

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“Por otro lado, se va a llevar el amor de un niño que ama de forma totalmente transparente, desinteresada. Siempre va a tener recuerdos de su infancia con esa persona”, ha explicado. Adara deja claro que estas relaciones pueden tener consecuencias emocionales tanto para la madre como para los hijos si no sale bien, pues las parejan pasar a ser parte fundamental de la vida del pequeño.

Con esta reflexión, ha querido lanzar un mensaje claro: “Es muy generosa la persona que llega, pero también la que te está dejando entrar”. Una frase que resume perfectamente su pensamiento y que ha sido muy aplaudida en redes sociales. Además, Adara ha querido dirigirse directamente a aquellos hombres que inician una relación con una madre. “Si estás conociendo a una mamá que tiene hijos y no vas en serio, no juegues con ella, por favor”, ha pedido con sinceridad a todos.

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Por su parte, su pareja, Vicente Romero, no ha tardado en reaccionar públicamente, dejando un comentario apoyando la profunda reflexión de su chica: “No fue casualidad, fue una decisión… y la volvería a tomar. Te amo”. Estas palabras no hacen más que demostrar el momento tan estable por el que pasa su relación. Desde el prinicpio, él no dudo en implicarse al 100% con el hijo de Adara y así continúa haciéndolo.