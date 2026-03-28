Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 20:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña las visibles marcas que tiene en su cuerpo tras padecer un fuerte brote

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Fani Carbajo sufre un fortísimo brote. La exconcursante de 'Supervivientes' aparece en sus redes tras padecer un nueva reacción alérgica después de la primera que le dio al poco de someterse a una conización y por la que tuvo que ser ingresada. En sus redes sociales, la influencer, muy preocupada, muestra las impactantes secuelas que se le han quedado en el cuerpo.

La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', está atravesando un periodo un tanto delicado en lo que a su salud se refiere, después de que le diagnosticasen el virus del papiloma humano, una infección por la cual le aparecieron unas células precancerígenas en el cuello del útero por las que tuvo ser operada. Más tarde, además, volvía a acudir de urgencia al hospital tras un sangrado anormal.

Por si no fuera suficiente con esto, Fani Carbajo padecía, a los pocos días de su intervención, una brutal reacción alérgica por la que volvía a acudir a urgencias tras verse el cuerpo lleno de habones y ronchas. Respecto a esto, la influencer contaba que en el hospital le comunicaron que este brote se debía a una gastroenteritis y que le habían mandado realizarse las pruebas de la alergia.

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Fani Carbajo sufre un nuevo y fortísimo brote: así está su cuerpo

Tres semanas después del primer brote, Fani Carbajo ha contado, a través de un 'storie' en su perfil de Instagram, que ha vuelto a sufrir una fortísima reacción: "Me ha dado otro brote. Ahora lo tengo mejor, pero lo tenía todo rojo y me ardía una barbaridad. Todo lleno de granos otra vez: los hombros, el pecho... Fatal, fatal".

Mostrando, con evidente agobio, cómo está su cuerpo, especialmente su abdomen, la influencer ha señalado: "No sabéis cómo se siente. Más que picor, es una sensación de quemazón horrible". También, la novia de Fran Benito, ha añadido lo siguiente: "No puedo estar yendo cada dos por tres al hospital para que me pinchen algo para los picores".

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"Yo no sé vuestra medicación para la alergia, pero la que a mí me han mandado no me hace nada", ha declarado Fani Carbajo antes te finalizar este vídeo en el que ha asegurado que está sufriendo muchísimo por los fuertes picores que tiene en todo el cuerpo.