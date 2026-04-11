Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 19:24h.

El mayor de los dos hijos en común de Jota Peletiro y Jessica Bueno ha celebrado su primera comunión: todos los detalles del gran día

Jessica Bueno y Robert Mendoza posan juntos en su primer 'photocall': "Estoy muy feliz de que pueda acompañarme"

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En plena polémica, después de las duras declaraciones que hizo Kiko Rivera en '¡De viernes!', Jessica Bueno ha vivido este sábado 11 de abril un evento muy especial: la comunión de su hijo, Jota Jr., el mayor de los dos hijos que tuvo junto a su exmarido Jota Peleteiro. Una jornada de lo más especial en la que la Sevillana ha querido hacer partícipes a sus seguidores a través de sus redes sociales. ¡Descubre en esta noticia todos los detalles!

Jessica Bueno vuelve a estar en el centro mediático tras las duras palabras que vertió sobre ella su exmarido Kiko Rivera, quien en su 'Scoop' para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, llegó a declarar que tanto ella como Irene Rosales "se la pelaban". La propia modelo manifestó su descontento por la declaración del hijo de Isabel Pantoja, asegurando que se había sorprendido mucho al escucharlo ya que, tras mucho años enfrentados , por fin habían logrado enterrar el hacha de guerra.

Anoche en el plató de '¡De viernes!', Kiko Rivera volvió a hablar sobre Jessica Bueno, desvelando que le pidió perdón por sus palabras aunque señaló lo siguiente: "Con Jessica las he pasado canutas". Una frase con la que quiso dejar claro que, pese a que ha decidido perdonarla, aún no olvida todo lo que, según él, esta le hizo pasar durante su proceso de divorcio. También, manifestó su malestar porque Jessica le dijese a Irene Rosales que no necesitaba un intermediario para ver a Fran, el hijo que tiene en común con la modelo.

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Jota Jr. celebra su primera comunión: así ha sido el evento

Dejando a un lado toda la polémica, Jessica Bueno ha celebrado este sábado un importante evento familiar. Su hijo, Jota Jr., ha recibido el sagrado sacramento de la primera comunión. Jota Jr. es el hijo primogénito del exmatrimonio de Jessica con el exfutbolista, Jota Peleteiro, una relación que terminó en el año 2022, y fruto de la cual también nació Alejandro, de cuatro años. Ambos niños están muy unidos a su progenitora, con la que viven habitualmente en Sevilla.

Ha sido en esta misma ciudad donde ha tenido lugar la celebración, tal y como ha confirmado la propia Jessica Bueno en las instantáneas que ha compartido en sus redes sociales sobre este día tan señalado para su familia. Aunque la influencer no ha dado detalles respecto a la ceremonia, si que ha mostrado cómo ha sido la comida en la que se han reunido sus seres queridos más allegados: "Hoy comidita especial en familia para celebrar que Joti hoy hizo su primera comunión", ha escrito la modelo.

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El lugar y la lista de invitados de la comunión de Jota Jr

Asimismo, Jessica Bueno, con una amplia sonrisa en el rostro, ha compartido un vídeo mostrando el lugar que han elegido para este acontecimiento tan especial. Se trata de La Bernarda Slow Bar, un local de moda situado en el barrio de San Bernardo, que cuenta con música en directo. Un espacio que apuesta por el equilibrio entre una decoración muy cuidada y una cocina de mercado con tradición y técnicas de alta cocina.

Además, en las imágenes que ha enseñado la modelo se pueden ver a algunas de las personas que han formado parte de la lista de invitados de la comunión, quienes se encontraban sentados en dos mesas diferenciadas, una para los adultos y otra para los niños. Era precisamente en la mesa de los menores donde se podía ver a Jota Jr. acompañado por sus dos hermanos, Alejandro y Fran.

Tampoco se han perdido este día tan importante los abuelos maternos, Loli y Francisco, padres de Jessica Bueno. Además, junto a ellos, estaban otros parientes como Manuel Bueno, hermano de mayor de la modelo, y su hija Olivia. Otro de los presentes ha sido, Robert Mendoza, actual pareja de Jessica Bueno, que cada vez está más integrado en la familia. Sin embargo, no se ha visto ninguna imagen a Jota Peleteiro, padre de Jota Jr., ni a su hijo con su segunda esposa, Mansour Malik.

El look de Jessica Bueno en la comunión de su hijo

Con motivo de la primera comunión de su hijo, la modelo ha optado por un look sencillo, pero sofisticado: una blusa en tono claro con finas rayas beige y unas mangas ligeramente abullonada, combinada con un collar dorado que aporta un toque de distención al look. Un ouftit que Jessica Bueno ha completado con un maquillaje natural y un peinado suelto.