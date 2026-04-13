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El juicio contra Junko -la viuda de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja- ha quedado visto para sentencia. Recordemos que Isabel Pantoja inició un proceso legal contra la japonesa y le interpuso una demanda de desahucio tras su negativa a abandonar la vivienda -propiedad de la tonadillera- después de la muerte de su marido en noviembre de 2022. Cabe señalar que la intérprete de 'Hoy quiero confesar' "agotó" todas "las vías posibles" para llegar a un acuerdo que no supusiese la celebración del juicio.

Junko reaparece con 'Pinocho'

Según informa el reportero de 'El tiempo justo' Gonzalo Ferreño, Junko ha llegado a primera hora de este lunes a la Ciudad de la Justicia de Sevilla para enfrentarse al juicio. La japonesa ha reaparecido junto a su letrada y a Luis Vicente Rico -más conocido como 'Pinocho'-.

Junko ha podido atender al programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Como podemos ver y escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia, su letrada ha asegurado que se desconoce si serán captados de nuevo por los juzgados. "No se sabe si tendremos que volver", afirma.

La japonesa ha recordado a su marido en un día tan importante. "Creo que me ha ayudado Bernardo [Pantoja]", ha compartido.