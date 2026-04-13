Junko, a su salida del juicio por la demanda de desahucio interpuesta por Isabel Pantoja: "Creo que me ha ayudado Bernardo"
Según hemos conocido en 'El tiempo justo', el juicio por esa demanda quedaría visto para sentencia
Isa Pantoja se pronuncia sobre la entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!' y su encuentro con María del Monte
'El tiempo justo' (13/04), en Mediaset Infinity
El juicio contra Junko -la viuda de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja- ha quedado visto para sentencia. Recordemos que Isabel Pantoja inició un proceso legal contra la japonesa y le interpuso una demanda de desahucio tras su negativa a abandonar la vivienda -propiedad de la tonadillera- después de la muerte de su marido en noviembre de 2022. Cabe señalar que la intérprete de 'Hoy quiero confesar' "agotó" todas "las vías posibles" para llegar a un acuerdo que no supusiese la celebración del juicio.
Junko reaparece con 'Pinocho'
Según informa el reportero de 'El tiempo justo' Gonzalo Ferreño, Junko ha llegado a primera hora de este lunes a la Ciudad de la Justicia de Sevilla para enfrentarse al juicio. La japonesa ha reaparecido junto a su letrada y a Luis Vicente Rico -más conocido como 'Pinocho'-.
Junko ha podido atender al programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Como podemos ver y escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia, su letrada ha asegurado que se desconoce si serán captados de nuevo por los juzgados. "No se sabe si tendremos que volver", afirma.
La japonesa ha recordado a su marido en un día tan importante. "Creo que me ha ayudado Bernardo [Pantoja]", ha compartido.