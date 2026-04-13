Un año después de la muerte de Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa ha optado por llevar una vida tranquila junto a sus hijos y sus nietos

Patricia Vargas Llosa un año después de la muerte del escritor: del escándalo por las cartas de Isabel Preysler a sus viajes a Marbella

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El 13 de abril se cumple un año de la muerte de Mario Vargas Llosa. 12 meses en los que sus tres hijos y su exmujer, Patricia Llosa, han optado por mantenerse en un segundo plano y alejarse de los medios de comunicación. En este año, han sido contadas las ocasiones en las que se ha podido ver a la exmujer del escritor.

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A pesar de que la polémica le ha estado siguiendo tras la publicación de las memorias de Isabel Preysler donde la socialité compartió algunas de las cartas que el escritor le mandó, Patricia Llosa ha preferido echarse a un lado y aparecer en contadísimas ocasiones en público. Algunas de ellas han sido durante su encuentro con la princesa Leonor, días después de la muerte de Vargas Llosa, a bordo del buque El Cano o en la presentación del Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope celebrado a principios de abril de 2026 en Lima.

Patricia Llosa y su año sin Mario Vargas Llosa

Durante este año, la figura de Patricia Llosa ha quedado envuelta en una absoluta discreción que contrasta con la notoriedad pública de años anteriores. Según se ha podido comprobar en estos 12 meses, la exmujer del escritor ha optado por una rutina serena, casi invisible, en la que predominan la vida privada junto a sus hijos y sus viajes a Marbella.

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Patricia Llosa ha evitado las apariciones públicas y las declaraciones a los medios. Lo poco que se sabe de ella es gracias a las publicaciones que comparten sus hijos a través de sus redes sociales o a las salidas en las que ha sido captada por los paparazzi en sus viajes a Marbella. Durante estas jornadas de vacaciones, Patricia Llosa ha priorizado su tranquilidad y ha optado por salir a pasear junto a sus hijos por la costa.

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Rodeada de sus hijos y nietos, la exmujer de Mario Vargas Llosa mantiene un perfil bajo que responde más a una decisión propia. Durante años, Patricia fue una figura clave en la vida del escritor, no solo en el ámbito personal, sino también en la gestión de su carrera. Tras la muerte de Mario Vargas Llosa, ese papel ha cambiado de forma natural y, ahora, su implicación con el legado del escritor es ocasional acudiendo a contados homenajes o actos institucionales.

En el plano personal, Patricia Llosa ha reforzado vínculos con sus amistades de toda la vida, muchas de ellas ajenas al mundo literario, lo que le ha permitido construir un entorno más relajado y menos expuesto.

A nivel social, su presencia es prácticamente inexistente. Ha declinado invitaciones a eventos culturales y homenajes multitudinarios, optando por asistir únicamente a aquellos que considera especialmente significativos. Lejos del bullicio mediático ocasionado por la publicación de las memorias de Isabel Preysler, Patricia Llosa optó por una etapa en la que predominase la serenidad y la tranquilidad.

La publicación de las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler

La polémica volvió a rodear a la familia Vargas Llosa en octubre de 2025 cuando se publicaron las esperadas memorias de Isabel Preysler, tituladas 'Mi verdadera historia'. En ellas, la socialité más mediática de España desgrana los episodios más decisivos y también más turbulentos de su vida, entre ellos su relación con el escritor Mario Vargas Llosa.

En el último capítulo, que lleva por título 'Desmentidos y cartas de amor', Isabel aborda sin rodeos los rumores y las interpretaciones que se han hecho sobre su historia con el Nobel. "Mario fue muy feliz", desmintiendo a quienes aseguraban que el autor se sentía "profundamente desgraciado" a su lado.

Una de las partes más comentadas de la biografía es la carta que Isabel le escribió el 12 de diciembre de 2022. En esa misiva, dirigida con un sobrio "querido Mario" y firmada con un "abrazo", la autora ponía fin a una historia de casi ocho años.

En el texto, Isabel hacía balance sobre su romance: "Nuestra relación ya no se parece en nada a la que teníamos al principio". A su juicio, el desgaste cotidiano y la falta de intereses comunes -"matrimonio, hijos"- habían vaciado de sentido su convivencia. En la carta, sin embargo, Isabel también reprocha al escritor su "ridícula escena de celos" tras una fiesta, afirmando que "a nuestra edad y en nuestro caso, las escenas de celos infundados están totalmente fuera de lugar y dan hasta vergüenza".

En su biografía, la conocida como 'reina de corazones' también se sincera sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa: "Ni tuve ocasión de despedirme de él antes de su fallecimiento, ni me lo hubiese permitido la familia".

Isabel Preysler también compartía en sus memorias ocho cartas de amor escritas por Mario entre 2015 y 2022. Todas ellas, cuidadosamente seleccionadas, muestran el lado más romántico de Vargas Llosa. Desde la primera, fechada a 21 de marzo de 2015, hasta la última, del 18 de febrero de 2022, el encabezamiento se repite: "Isabel querida", "Isabel querida, amor mío", "Isabel, amor mío". Y siempre, sin excepción, se despide con un "te quiero".

La postura de la familia Vargas Llosa a las cartas de Isabel Preysler

Nada más conocerse que Isabel Preysler publicaría estos documentos, la polémica volvió a perseguir a Patricia Llosa. Por su parte, la exmujer del escritor optó por el silencio. El que sí prefería posicionarse y mostrar su opinión a la publicación de las memorias de Isabel Preysler era Álvaro, hijo de Mario y de Patricia.

Álvaro Vargas Llosa concedía una entrevista al diario 'El País' y, aunque no se pronunciaba directamente sobre las memorias de la 'reina de corazones', sí le lanzaba un dardo al revelar cómo fueron los últimos meses de vida de su padre, marcados por una enfermedad que llevaron en la más estricta intimidad hasta el final.

"La reconciliación con mi madre -Patricia Llosa, con la que Vargas Llosa retomó su matrimonio tras su ruptura con Preysler en diciembre de 2022- fue lo más hermoso que le ocurrió en la etapa final de su vida". "Siempre fuimos una familia, pero en ese tiempo nos convertimos en una tribu. Aunque viviéramos desperdigados por el mundo, todos convergíamos hacia él", aseguraba.

El encuentro de Patricia Llosa con la princesa Leonor

Volviendo a las a las apariciones públicas de Patricia Llosa, una de ellas se produjo tan solo unos días después de la muerte del escritor, en abril de 2025, cuando la princesa de Asturias se reunía con ella y con dos de los hijos de Mario Vargas Llosa.

Aprovechando la escala del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' en el puerto peruano de El Callao, Leonor se reunía a bordo con Gonzalo y Morgana Vargas Llosa así como con Patricia Llosa, exmujer del Nobel de Literatura, quien falleció el pasado 13 de abril en Lima a los 89 años.

El encuentro se producía el mismo día en que el rey Felipe VI tenía unas palabras de recuerdo y elogio hacia el escritor durante el almuerzo que se celebraba en el Palacio Real con representantes del mundo de las letras la víspera de la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

"Nos ha dejado el hombre, el hispano-peruano universal, el ciudadano del mundo, el pensador valiente y comprometido; y nos quedan su voz, su obra inmensa, su amor por su lengua y por su oficio, su inagotable pasión por escribir, por descubrir y por contar historias", subrayaba el monarca.